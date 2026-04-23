23 апреля 2026 в 21:51

Минюст США вновь возьмется за материалы из дела Эпштейна

Минюст США проверит, как публиковались файлы по делу Эпштейна

Джеффри Эпштейн Фото: Uma Sanghvi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Управление генерального инспектора Министерства юстиции США сообщило на сайте о намерении проверить, как публиковались материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Структура планирует изучить процессы ведомства в области размещения материалов в соответствии с законом.

Управление генерального инспектора (OIG) Министерства юстиции США начинает аудит соблюдения министерством требований закона Epstein Files Transparency Act. Предварительная цель — оценить процессы Минюста по выявлению, редактированию и публикации находящихся в его распоряжении материалов в соответствии с требованиями закона, — уточнили в ведомстве.

Также во время проверки могут быть затронуты другие вопросы. В результате ведомство опубликует в Сети открытый отчет.

Ранее сообщалось, что бывшая жена опального принца Эндрю Сара Фергюсон решила сняться в документальном фильме о связях с Эпштейном, чтобы рассказать «свою версию событий». По информации журналистов, бывшая герцогиня Йоркская находится в тяжелом финансовом положении.

