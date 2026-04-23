Минюст США вновь возьмется за материалы из дела Эпштейна Минюст США проверит, как публиковались файлы по делу Эпштейна

Управление генерального инспектора Министерства юстиции США сообщило на сайте о намерении проверить, как публиковались материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Структура планирует изучить процессы ведомства в области размещения материалов в соответствии с законом.

Управление генерального инспектора (OIG) Министерства юстиции США начинает аудит соблюдения министерством требований закона Epstein Files Transparency Act. Предварительная цель — оценить процессы Минюста по выявлению, редактированию и публикации находящихся в его распоряжении материалов в соответствии с требованиями закона, — уточнили в ведомстве.

Также во время проверки могут быть затронуты другие вопросы. В результате ведомство опубликует в Сети открытый отчет.

