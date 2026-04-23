720 тыс. в дополнение к пенсии: 4 неочевидных способа увеличить выплаты

Как увеличить будущую пенсию, не надеясь только на государство? Эксперты настаивают: грамотное использование инвестиционных инструментов способно обеспечить безбедную старость. О том, как выгодно распорядиться финансами и создать надежную «подушку безопасности», рассказывает NEWS.ru.

Как можно увеличить свою будущую пенсию

Налоговый кешбэк

Один из самых выгодных вариантов — получение налогового кешбэка, рассказывает NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Чтобы его получить, необходимо перейти с обычных «классических» депозитов на брокерское обслуживание.

У любого брокера можно открыть индивидуальный инвестиционный счет третьего типа (ИИС-3) и внести на него 400 тыс. рублей (это максимальная сумма для получения вычета) для покупки государственных облигаций, объясняет экономист.

«Государство вернет часть НДФЛ. Сумма возврата зависит от процентной ставки по НДФЛ гражданина. При 13% НДФЛ возврату подлежат 52 тыс. рублей, при 15% — 60 тыс. рублей, при 18% — 72 тыс. рублей и так далее. Срок вложения в такие счета увеличен и в дальнейшем продолжит расти, составив 10 лет», — отмечает он.

По словам Щербаченко, средства на ИИС-3 до 1,4 млн рублей с 1 января 2026 года застрахованы. Если полученные в результате вычета налоги реинвестировать, эффект будет возрастать.

Стратегия «соломенного» пенсионного плана в пользу родственников

Эту стратегию используют, если есть неработающий супруг или родители-пенсионеры. Цель — уплата страховых взносов в Социальный фонд России (СФР) по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО).

«Подобные отчисления с 1 января 2025 года включены в самостоятельную группу „налоговых вычетов на долгосрочные сбережения граждан“. Это позволяет вернуть более 52 тыс. рублей НДФЛ за взносы в НПО в пользу родственников и накопить на прибавку супругу к пенсии. При этом необходимо оформить договор НПО с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) в пользу супруга или родителей», — рассказывает NEWS.ru доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова.

В результате родственники получат дополнительную негосударственную пенсию, а на расчетный счет гражданина, оплачивающего взносы, вернется 13–22% (в зависимости от ставки НДФЛ) от суммы взносов. Эти деньги можно будет в дальнейшем проинвестировать в альтернативные программы. Доход супруга или родителей вырастет, а размер материальной помощи с вашей стороны можно будет уменьшить, отмечает Борисова.

Материнский капитал

Если материнский капитал реинвестировать в НПФ, он будет вложен в инвестиционные проекты, что позволит сохранить средства и несколько обогнать инфляцию, говорит Борисова. Кроме того, по ее словам, если вложить эти средства в программу долгосрочных сбережений (ПДС), можно получить государственное софинансирование личных взносов и налоговые вычеты.

«Учитываем, что средства материнского капитала софинансируются только за счет инвестиционного дохода от них. Эти средства застрахованы в пределах 2,8 млн рублей, что делает инвестирование материнского капитала более привлекательным для формирования будущих пенсионных накоплений», — резюмирует экономист.

Программа долгосрочных сбережений (ПДС)

Главная особенность ПДС — государственное софинансирование, уникальное для российского рынка и зависящее от уровня доходов участника. Государство буквально добавляет деньги к вашим взносам, и чем ниже ваш официальный доход, тем щедрее (в пропорциональном смысле) помощь.

Правда, есть важное ограничение: забрать сбережения досрочно не получится — либо до выхода на пенсию, либо пока не пройдет 15 лет с момента открытия программы. Зато риски минимальны: НПФ по закону обязаны работать так, чтобы не уходить в минус.

Как это выглядит в реальной жизни. Возьмем мужчину 50 лет, который планирует выйти на пенсию через 10 лет. Его белая зарплата — 80 тыс. рублей в месяц. Он решает откладывать по 3000 рублей ежемесячно. Казалось бы, за 10 лет это даст 360 тыс. рублей собственных денег. Но государство каждый год добавляет ему до 36 тыс. рублей (максимум — для тех, чей доход не превышает 80 тыс. рублей в месяц).

За 10 лет получится еще 360 тыс. рублей. Итого уже 720 тыс. рублей — только за счет взносов и софинансирования, без учета инвестиционного дохода, который начислит НПФ. Плюс сверху можно вернуть часть НДФЛ через налоговый вычет (до 52–88 тыс. рублей в год в зависимости от ставки). Фактически вы копите в два раза быстрее, а при удачном инвестировании — еще больше.

Что еще важно знать о будущей пенсии

Многие ищут волшебную кнопку «быстро накопить на старость», но забывают про базу. Как объясняет NEWS.ru руководитель Высшей школы экономики Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко, главный фундамент будущей пенсии — это официальная работа и белые взносы. Без них никакие инвестиции не спасут, потому что государственную пенсию вы просто не заработаете.

Второй важный момент: нужны долгосрочные инструменты. «Стоит отметить и инвестиционные вложения, причем возможны разные инструменты: драгоценные металлы, ценные бумаги. Еще одним инструментом могут стать депозиты и получение процентов по ним. В целом важно диверсифицировать риски и использовать различные инструменты при подготовке к пенсионному возрасту», — говорит Коваленко.

