«Она меня гнобила»: почему мать из Ачинска жестоко задушила пятилетнюю дочь

Мать пятилетней девочки из Ачинска призналась на допросе, что задушила пятилетнюю дочь у железнодорожных путей. Женщина заявила, что ребенок якобы подтолкнул ее к убийству, назвав глупой и никчемной. Что нового известно о преступлении, как знакомые и соседи отзываются об обвиняемой, какое ей грозит наказание — в материале NEWS.ru.

Как в Ачинске женщина убила пятилетнюю дочь

На допросе у следователей 32-летняя женщина заявила, что 27 июня 2026 года она вышла вместе с дочерью из квартиры на улице Красной Звезды, сказав ей, что идет в магазин. Вместо этого они направились в безлюдное место к железнодорожным путям. Видео следственного эксперимента попало в Сеть:

«Все произошло довольно быстро: я решила ее убить, чтобы нашли труп и похоронили», — отметила женщина.

Она добавила, что душила девочку на земле, закрывая ей рот.

«Конечно, дочь звала на помощь. Когда она перестала подавать признаки жизни и сопротивляться, у меня было чувство, что она еще жива. Поэтому я закрыла ей рот и нос и подержала 15 минут», — заявила обвиняемая.

Тело ребенка обнаружили спустя несколько дней в растительности на насыпи. К тому моменту оно начало разлагаться. По данным СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия, женщина уехала автостопом в Красноярск, где в районе улицы Норильской ее засняли камеры видеонаблюдения. 7 июля благодаря комплексу оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что она находится в Новосибирске. Подозреваемую задержали. 9 июля ей предъявили обвинение в убийстве дочери. Женщине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Жительница красноярского Ачинска подозреваемая в убийстве дочери Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ

Почему мать из Ачинска убила пятилетнюю дочь

После задержания она объяснила свой поступок тем, что не выдержала прессинга в семье, где дочь якобы называла ее тупой.

«Она гнобила меня последний год, — пожаловалась обвиняемая на допросе. — Обзывала, унижала, говорила, что я дура никчемная».

Женщина обвинила в случившемся своего мужа, отца девочки. «Я считаю, что достойна самого обычного наказания — не большого и не маленького, — заявила она. — Маленького не заслуживаю, большое — тоже перебор, особенно с учетом того, что они все виноваты».

«Это не первый ее нервный срыв. Раньше сбегала даже от родителей, но потом всегда возвращалась. Она всегда была очень странной. Например, могла подолгу сидеть в одиночестве в подъезде дома на соседней улице», — рассказали ранее NEWS.ru старые знакомые женщины.

Что известно о жительнице Ачинска, задушившей пятилетнюю дочь

В школе неплохо училась и не курила, заявили NEWS.ru ее одноклассники. Повзрослев, она вышла замуж и устроилась на работу в супермаркет, где стала вести себя очень странно. Бывшие коллеги женщины вспоминали, что она могла заявить посреди рабочего дня, что у нее дела, и уйти в неизвестном направлении. Затем муж посоветовал ей уволиться, потому что она слишком уставала.

Соседи подтвердили, что порой женщина вела себя странно. Периодически она гуляла с дочерью во дворе — чудесной девочкой, которая даже с горки боялась прокатиться, отметили они.

«Муж содержал и возил отдыхать. Ее родители — замечательные люди, работяги, добрые и простые, — подчеркнула в беседе с NEWS.ru знакомая семьи Ирина. — Никто не травил и не обзывал, ей многое прощали».

Внучку в семье очень любили, сказала женщина. Сейчас все родные находятся в очень тяжелом состоянии. Они не могут называть ее человеком, сказала знакомая.

«Родители говорят, что потеряли и дочь, и внучку. Их жизнь разбита, — заявила Ирина. — Невинного ребеночка уже не вернуть. Всем кажется, что она из преисподней! По ее показаниям видно, что она не испытывает чувства вины. Но не может быть такого, что из-за обиды на родных человек убивает дочь».

Жительница красноярского Ачинска подозреваемая в убийстве дочери Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ

Что убившая дочь женщина делала в Новосибирске, где ее задержали

По информации СМИ, ее вычислили и задержали по камерам видеонаблюдения в одном из ТЦ Заельцовского района Новосибирска. При этом она вела себя спокойно и шла под конвоем без эмоций на лице. Жительница города Елена сообщила, что перед этим видела ее на крыльце магазина, где она просила деньги.

«Жила у кого-то в квартире. Приходила к магазину дня два, садилась на ступеньку и просила милостыню. Один раз я ей дала деньги, — рассказала Елена в беседе с корреспондентом NEWS.ru. — Она была одета в чистый розовый костюм».

Какой диагноз поставили матери, убившей пятилетнюю дочь

СМИ пишут, что женщина наблюдалась у психиатра с 18 лет. Ее отец рассказал журналистам, что ранее дочь оформляла займы в микрофинансовых организациях и страдала эмоционально-лабильным расстройством.

Психиатр Василий Шуров в беседе с NEWS.ru объяснил, что это не диагноз, а особенности личности, когда человек ведет себя слишком эмоционально. При этом группа инвалидности не назначается.

«Будет проведена экспертиза, которая покажет, находилась ли женщина в момент совершения преступления в периоде обострения психического заболевания», — заметил он.

Жительница красноярского Ачинска подозреваемая в убийстве дочери Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ

Можно ли оставлять детей с психически больными родственниками

По словам Шурова, людей не держат в психиатрических стационарах всю жизнь. После наступления ремиссии их выписывают, после чего врачи наблюдают за ними амбулаторно. Если у пациента начинается обострение, его снова кладут в больницу.

«Если человек ведет себя агрессивно, пытается сбежать из дома и не может успокоиться, то ничего хорошего от него ждать не стоит», — сообщил психиатр.

Как накажут мать из Ачинска, убившую пятилетнюю дочь

Следственный комитет РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявил женщине обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Наказание предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы, пояснил в беседе с NEWS.ru адвокат Даниил Лунев.

«В данном случае, скорее всего, итоговое наказание составит около 20–25 лет лишения свободы. Если обвиняемая состояла на учете в психоневрологическом диспансере, то она не понесет никакого наказания. Ее отправят на принудительное лечение до полного излечения. Но я предполагаю, что она не выйдет на свободу», — заключил адвокат.

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