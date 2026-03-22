Бабкина намекнула на совместный проект с Бузовой

Бабкина заявила о новом совместном проекте с Бузовой

Артистка Надежда Бабкина анонсировала совместный проект с певицей Ольгой Бузовой. В разговоре с ТАСС она отметила, что на текущем этапе не будет раскрывать детали. В свое время артистки уже сотрудничали, в прошлом году они записали совместную песню Made in Russia.

Что именно — не скажу. Только намекну: мы движемся от малых форм к большим. Следите за новостями, — сказала артистка.

Ранее Бузова была признана самой популярной поп-исполнительницей среди россиян, по данным анализа социальных сетей. Исследование охватывало платформы ВК, ОК, Telegram, MAX и Rutube. В десятку самых популярных артисток также вошли Надежда Кадышева, Инстасамка, Мари Краймбрери, Анна Asti, Zivert, Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и Betsy.

Президент России Владимир Путин ранее наградил Бабкину орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Указ о награждении размещен на официальном сайте правовых актов. Тогда сообщалось, что награду певице присудили за многолетнюю работу и вклад в развитие культуры и искусства страны.