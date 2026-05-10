День Победы — 2026
10 мая 2026 в 05:48

В Европе раскритиковали приезд Фицо на парад в Москву

Визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву для участия в параде Победы вызвал недовольство среди европейских политиков, передает портал Euractiv. Фицо, как и другие иностранные лидеры, прибыл в Москву на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

По данным издания, поездка Фицо проходит на фоне усиливающегося давления со стороны Брюсселя и внутренней критики. Более того, Еврокомиссия предупредила о возможных проблемах с финансированием словацкого агентства сельскохозяйственных платежей (PPA).

Этот визит проходит на фоне того, что его попытка представить себя в качестве непокорного пророссийского деятеля внутри ЕС подвергается проверке со стороны Брюсселя и внутреннего давления, — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц намерен провести беседу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо касательно его поездки в Москву на празднование Дня Победы. Немецкий лидер подчеркнул значимость этого обсуждения, отметив, что сам он в это время празднует День Европы в Стокгольме.

