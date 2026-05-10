10 мая 2026 в 06:36

Ученые предупредили о глобальной катастрофе для мира

Nature: в Антарктиде может ускориться таяние ледников

Фото: NASA/USGS Landsat
Шельфовые ледники Антарктиды могут таять быстрее, чем предполагалось ранее, говорится в исследовании журнала Nature Communications. По словам одного из руководителей работы Цинь Чжоу, это может привести к ускоренному повышению уровня мирового океана.

Антарктида содержит крупнейший потенциальный источник будущего повышения уровня моря, — подчеркнул он.

Исследователи полагают, если шельфовые ледники ослабнут или начнут разрушаться, это может привести к высвобождению гигатонн льда, которые сейчас удерживаются ледяным щитом. Ученые предупреждают, что потенциальное повышение уровня моря может затронуть миллионы людей, а в худшем сценарии привести к его росту до 58 метров.

Ранее стало известно о волне-мегацунами, которая обрушилась на фьорд на юго-востоке Аляски, стала второй по величине за всю историю наблюдений. Ее высота составила 500 метров.

До этого говорилось о смещении земной коры на восемь сантиметров после землетрясения в Японии. Максимальная интенсивность подземных толчков была зафиксирована в префектуре Аомори.

Наука
ученые
ледники
Антарктида
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием
Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом
Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом

