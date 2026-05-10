Ученые предупредили о глобальной катастрофе для мира Nature: в Антарктиде может ускориться таяние ледников

Шельфовые ледники Антарктиды могут таять быстрее, чем предполагалось ранее, говорится в исследовании журнала Nature Communications. По словам одного из руководителей работы Цинь Чжоу, это может привести к ускоренному повышению уровня мирового океана.

Антарктида содержит крупнейший потенциальный источник будущего повышения уровня моря, — подчеркнул он.

Исследователи полагают, если шельфовые ледники ослабнут или начнут разрушаться, это может привести к высвобождению гигатонн льда, которые сейчас удерживаются ледяным щитом. Ученые предупреждают, что потенциальное повышение уровня моря может затронуть миллионы людей, а в худшем сценарии привести к его росту до 58 метров.

Ранее стало известно о волне-мегацунами, которая обрушилась на фьорд на юго-востоке Аляски, стала второй по величине за всю историю наблюдений. Ее высота составила 500 метров.

До этого говорилось о смещении земной коры на восемь сантиметров после землетрясения в Японии. Максимальная интенсивность подземных толчков была зафиксирована в префектуре Аомори.