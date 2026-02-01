Приметы 1 февраля — Макарьев день: когда наступит тепло?

В первый февральский день верующие вспоминают преподобного Макария Великого. А наши предки этот день прозвали Макарьевым, иначе говоря — Макарий Весноуказчик. Считалось, что именно с этого дня зима начинает терять свою силу, а природа делает первый робкий шаг в сторону весны. В народе говорили: «На Макария капель — в весну раннюю верь».

Погодные приметы на Макарьев день, 1 февраля

По погоде в первый день февраля судили о том, каким будет весь месяц и когда сойдет снег. Говорили, что каков Макарий, таков будет и весь февраль.

Ясный день обещал солнечный и весьма теплый месяц.

Если на Макария метет метель — снежная погода затянется до самой Масленицы.

Звездное небо в ночь на 1 февраля — к затяжной зиме и поздней весне.

Если стоит солнечная погода — весна наступит крайне рано.

Круг вокруг солнца — к скорой метели.

Если на улице капель — весна будет теплой, а лето — урожайным.

Традиции Макарьева дня, 1 февраля

Чаепитие у самовара. Главная традиция дня. Считалось, что если 1 февраля всей семьей пить чай из самовара, то в доме на весь год поселится мир и достаток. Самовар полагалось разжигать веточками яблони — для здоровья и долголетия.

Заваривание целебных трав. В этот день пили чаи с душицей, зверобоем и иван-чаем, веря, что в Макарьев день они обретают особую силу и прогоняют зимнюю хандру.

Что можно и нужно делать 1 февраля

Ходить в гости. День идеально подходит для дружеских визитов и укрепления родственных связей. Считалось, что доброе общение сегодня принесет удачу в делах.

Заниматься творчеством и планированием. Хорошее время для того, чтобы обдумывать новые идеи или заниматься легким рукоделием.

Молиться святому Макарию. Ему молятся об исцелении от болезней, о защите от врагов и о даровании мудрости в трудных ситуациях.

Начинать новые дела. Если вы давно откладывали какое-то важное начинание, 1 февраля — отличный момент для старта.

Что нельзя делать 1 февраля

Заниматься тяжелым физическим трудом. На Макария старались не перетруждаться, веря, что иначе весь год придется работать до седьмого пота без особой прибыли.

Стричь волосы. Существовало поверье, что стрижка в этот день может «отрезать» удачу или привести к болезням.

Сквернословить и ругаться. Злые слова на Макария могли «замерзнуть» в доме и приносить разлад в семью до самой весны.

Шить черными нитками. Считалось, что это может притянуть в дом печальные известия.

Надевать темную и грязную одежду. В первый день февраля старались выглядеть нарядно и опрятно, чтобы «приманить» весеннее обновление.

