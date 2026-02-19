Зимняя Олимпиада — 2026
Один раз приготовила, теперь не могу остановиться: несладкие блинчики — мастхэв не только на Масленицу

Фото: D-NEWS.ru
Несладкие блинчики — мастхэв не только на Масленицу, но и на завтрак. Один раз приготовила, теперь не могу остановиться. Их вкус поражает сочетанием классической нежности тонкого теста с ярким, свежим акцентом зелени.

Такие блины получаются эластичными, не рвутся при переворачивании и прекрасно подходят для заворачивания в них соленых начинок: творога с чесноком, грибов, красной рыбы или просто сметаны.

Для приготовления понадобится: 500 мл молока, 2 яйца, 200 г муки, щепотка соли, 2 ст. л. растительного масла, пучок свежей зелени (укроп, петрушка, зеленый лук). Зелень мелко порубите. В глубокой миске взбейте яйца с солью, добавьте половину молока и всю муку, тщательно размешайте венчиком до однородности без комочков. Затем влейте оставшееся молоко, добавьте растительное масло и измельченную зелень, еще раз хорошо перемешайте. Тесто должно быть достаточно жидким, как на обычные тонкие блины. Дайте ему постоять 15–20 минут при комнатной температуре. Разогрейте сковороду, слегка смажьте ее маслом (только для первого блина). Жарьте блины на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета.

