Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 19:31

Домашние котлеты по-киевски, которые не растекаются при жарке: начинка останется внутри

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Готовим домашние котлеты по-киевски, которые не растекаются при жарке — вся начинка останется внутри! Главный секрет — правильная подготовка и заморозка.

Для котлет возьмите: 4 крупных куриных филе, 150 г холодного сливочного масла, пучок укропа, 2 зубчика чеснока, соль, перец. Для панировки: мука, 2 взбитых яйца, панировочные сухари. Сначала сделайте начинку: масло размягчите, смешайте с мелко нарубленным укропом, выдавленным чесноком, солью и перцем. Сформируйте колбаску, заверните в пленку и уберите в морозилку минимум на 1 час. Каждое филе разрежьте вдоль, но не до конца, раскройте как книжку, отбейте до толщины 5 мм. Посолите, поперчите. Достаньте застывшее масло, нарежьте на 4 брусочка. На отбитое филе положите брусочек масла у края. Заверните филе в плотный рулет, полностью упаковывая масло. Каждый рулет туго оберните пищевой пленкой и снова уберите в морозилку на 1-2 часа. Этот этап — ключевой для удержания формы.

Разогрейте в сковороде много масла. Достаньте замороженные заготовки, снимите пленку. Обваляйте каждую последовательно в муке, взбитом яйце и сухарях. Жарьте в хорошо разогретом масле на среднем огне 7-8 минут со всех сторон до золотистой корочки. Затем доведите до готовности в разогретой до 180°C духовке 10-15 минут.

Ранее стало известно, как приготовить рыбные оладьи из минтая.

Проверено редакцией
Читайте также
Биточки из крабовых, риса и кабачка — вкусные и очень удачные. Готовлю, когда не хочется мясного
Общество
Биточки из крабовых, риса и кабачка — вкусные и очень удачные. Готовлю, когда не хочется мясного
Ароматные паровые котлеты из куриного фарша: готовим на сковороде — быстрый и диетический рецепт
Общество
Ароматные паровые котлеты из куриного фарша: готовим на сковороде — быстрый и диетический рецепт
Никакой больше простой жареной курицы. Готовим в сливочно-грибном соусе — томленое, тающее во рту филе для идеального ужина
Общество
Никакой больше простой жареной курицы. Готовим в сливочно-грибном соусе — томленое, тающее во рту филе для идеального ужина
Соединяю тертый картофель, сметану и пармезан — запекаю в форме. Высокое суфле «Золотистая шапка» — теплый ужин за час
Общество
Соединяю тертый картофель, сметану и пармезан — запекаю в форме. Высокое суфле «Золотистая шапка» — теплый ужин за час
Куриная грудка, которая запекается ровно 15 минут: быстрый, простой и легкий ужин
Общество
Куриная грудка, которая запекается ровно 15 минут: быстрый, простой и легкий ужин
котлеты
рецепты
ужины
обеды
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Какие приспособления для чистки снега бывают и как их правильно выбрать
Скользкие улицы: кто несет ответственность за гололед и вашу безопасность
Шел, упал, очнулся, гипс: что делать при травме в гололед на улице
В Госдуме увидели одну тенденцию в отношении Европы к Украине
Потерявшая квартиру Долина дала концерт в крошечном баре и попала на видео
«Нас это мало волнует»: пресс-секретарь Лукашенко ответила на угрозы Киева
Мишустин дал новый статус добровольцам Росгвардии в российском приграничье
Меньшова, Алферова, Поплавская: кто из звезд вышел на «войну» с Богомоловым
Взрыв произошел на электроподстанции в Москве
Военэксперт оценил вероятность полномасштабного наступления ЕС на Россию
Точность и толщина: как геометрия влияет на срок службы металлоконструкций
Мрак в Киеве, происки НАТО у границ РФ, Меньшова vs Богомолов: что дальше
В какой город России переехать. Топ городов по уровню жизни, климату, ценам
Названы проблемы, которые встали перед Польшей из-за БПЛА
ЕС заключил еще одну историческую торговую сделку на фоне угроз Трампа
Летевшая в Британию женщина уснула на плече матери и не проснулась
«Адская тема»: Германия поддерживает палачей СС и унижает блокадников
В Верховной раде раскрыли, на чем держится власть Зеленского
Москалькова рассказала о судьбе без вести пропавших бойцов
«Критика и шельмования»: патриарх Кирилл преподал урок уважения к учителям
Дальше
Самое популярное
Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.