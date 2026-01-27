Домашние котлеты по-киевски, которые не растекаются при жарке: начинка останется внутри

Готовим домашние котлеты по-киевски, которые не растекаются при жарке — вся начинка останется внутри! Главный секрет — правильная подготовка и заморозка.

Для котлет возьмите: 4 крупных куриных филе, 150 г холодного сливочного масла, пучок укропа, 2 зубчика чеснока, соль, перец. Для панировки: мука, 2 взбитых яйца, панировочные сухари. Сначала сделайте начинку: масло размягчите, смешайте с мелко нарубленным укропом, выдавленным чесноком, солью и перцем. Сформируйте колбаску, заверните в пленку и уберите в морозилку минимум на 1 час. Каждое филе разрежьте вдоль, но не до конца, раскройте как книжку, отбейте до толщины 5 мм. Посолите, поперчите. Достаньте застывшее масло, нарежьте на 4 брусочка. На отбитое филе положите брусочек масла у края. Заверните филе в плотный рулет, полностью упаковывая масло. Каждый рулет туго оберните пищевой пленкой и снова уберите в морозилку на 1-2 часа. Этот этап — ключевой для удержания формы.

Разогрейте в сковороде много масла. Достаньте замороженные заготовки, снимите пленку. Обваляйте каждую последовательно в муке, взбитом яйце и сухарях. Жарьте в хорошо разогретом масле на среднем огне 7-8 минут со всех сторон до золотистой корочки. Затем доведите до готовности в разогретой до 180°C духовке 10-15 минут.

