30 января 2026 в 18:46

Свиные отбивные в воде: рецепт сочного мяса на ужин в золотистом, пышном кляре

Фото: D-NEWS.ru
Раскрываем рецепт сочного мяса на ужин в золотистом, пышном кляре — свиные отбивные в воде. Этот метод кардинально меняет подход к жарке свинины, решая главную проблему — сухость.

Во время маринования в водном растворе с чесноком и специями мясные волокна активно впитывают влагу, что гарантирует сочность даже после интенсивной обжарки. А кляр на основе майонеза и яиц создает невероятно вкусную корочку, которая герметично «запечатывает» соки внутри.

Вам понадобятся: 500 г свиной шеи или корейки (нарезать поперек волокон на стейки толщиной 1,5-2 см). Для маринада: 200 мл холодной воды, 3-4 зубчика чеснока (раздавить), 1 ч. л. соли, 1/2 ч. л. черного перца, паприка, прованские травы. Для кляра: 2 яйца, 100 г тертого твердого сыра, 2 ст. л. майонеза, 2-3 ст. л. муки, соль; масло для жарки.

Рецепт: тщательно отбейте мясо с двух сторон. Смешайте воду, чеснок и специи. Погрузите отбивные в маринад на 30 минут. Для кляра смешайте яйца, сыр, майонез, муку и щепотку соли до консистенции густой сметаны. Разогрейте в сковороде масло. Каждую отбивную обмакните в кляр с двух сторон и сразу выкладывайте на сковороду. Жарьте на среднем огне по 4-5 минут с каждой стороны под крышкой до румяной корочки и полной готовности мяса.

Ранее стало известно, как приготовить жаркое по-грузински.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
Д. Иванова
