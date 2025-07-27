Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
27 июля 2025 в 12:00

Скумпия — огненное украшение сада! Многолетник с ветвями-помпонами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Скумпия кожевенная — огненное украшение сада! Многолетник с ветвями-помпонами! Скумпия кожевенная (Cotinus coggygria) — эффектный многолетний кустарник, который с каждым годом завоевывает все больше сердец садоводов. Это растение — настоящий хамелеон: весной оно покрывается нежными зелеными листьями, летом — пушистыми розовыми метелками соцветий, а осенью вспыхивает багрянцем, оранжевым и пурпурным.

5 причин посадить скумпию в своем саду:

  1. Невероятная декоративность — ее воздушные соцветия напоминают облака или дымку, за что растение называют "дымчатым деревом".
  2. Абсолютная неприхотливость — растет на бедных почвах, засухоустойчива, не боится морозов.
  3. Долговечность — живет до 100 лет, с годами становясь только красивее.
  4. Практическая польза — листья используют в кожевенном деле и как природный краситель.
  5. Компактность — большинство сортов не превышают 3–5 метров в высоту.

Секреты ухода: сажайте на солнечном месте — в тени листья теряют яркую окраску. Обрезка ранней весной придает кусту аккуратную форму. Не требует частых подкормок и полива.

Скумпия — идеальный выбор для тех, кто хочет посадить «декорацию» один раз и любоваться ею десятилетиями.

Ранее мы рассказывали о многолетнике, который растет даже в экстремальных условиях!

многолетники
сады
огороды
дачи
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ГД ответили, сможет ли РФ участвовать на Олимпиаде-2026 с флагом страны
Сарик Андреасян и Лиза Моряк прокатились на «морском аттракционе»
Путин прибыл в Адмиралтейство и подключился к учениям «Июльский шторм»
Россияне спешно покинули Абхазию в разгар отдыха и рассказали о причинах
Вучич прояснил позицию Сербии по санкциям против России
Королевская семья Британии: новости, Миддлтон придется расстаться с сыном
Мальчику из России разорвало кожу и мышцы до кости во время отдыха в Турции
Селена Гомес устроит «свадьбу без телефонов» после скандальной утечки
В Бразилии уличили Европу в подготовке к войне с Россией
Магнитные бури сегодня, 27 июля: что завтра, слабость, раздражительность
ЦБ опустил рубль на дно? Курсы валюты сегодня, 27 июля: доллар, евро, юань
Пассажиры рейса «Уфа — Петербург» застряли в самолете на семь часов
Украина предъявит посмертное обвинение тем, кого вернула Россия
Август сожжет Россию аномальной жарой до плюс 40? Прогноз погоды в Москве
Премьер Камбоджи объявил о прекращении огня с Таиландом
Глава МОК Ковентри осудила «Олимпиаду на стероидах» за аморальность
«Пусть дерутся»: Милонов предложил ввести жесткие квоты на алкомаркеты
Российские спортсмены завоевали бронзу на ЧМ по прыжкам в воду
Почти три сотни дронов ВСУ уничтожили в зоне СВО
Впервые за 10 лет изменилось соотношение мужских и женских пенсий
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Европа

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Стало известно, как ВС РФ удалось уничтожить четыре ЗРК Patriot
Общество

Стало известно, как ВС РФ удалось уничтожить четыре ЗРК Patriot

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 июля: где сбои в России
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 июля: где сбои в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.