Скумпия — огненное украшение сада! Многолетник с ветвями-помпонами

Скумпия кожевенная — огненное украшение сада! Многолетник с ветвями-помпонами! Скумпия кожевенная (Cotinus coggygria) — эффектный многолетний кустарник, который с каждым годом завоевывает все больше сердец садоводов. Это растение — настоящий хамелеон: весной оно покрывается нежными зелеными листьями, летом — пушистыми розовыми метелками соцветий, а осенью вспыхивает багрянцем, оранжевым и пурпурным.

5 причин посадить скумпию в своем саду:

Невероятная декоративность — ее воздушные соцветия напоминают облака или дымку, за что растение называют "дымчатым деревом". Абсолютная неприхотливость — растет на бедных почвах, засухоустойчива, не боится морозов. Долговечность — живет до 100 лет, с годами становясь только красивее. Практическая польза — листья используют в кожевенном деле и как природный краситель. Компактность — большинство сортов не превышают 3–5 метров в высоту.

Секреты ухода: сажайте на солнечном месте — в тени листья теряют яркую окраску. Обрезка ранней весной придает кусту аккуратную форму. Не требует частых подкормок и полива.

Скумпия — идеальный выбор для тех, кто хочет посадить «декорацию» один раз и любоваться ею десятилетиями.

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