Растет даже в экстремальных условиях! Камнеломка — красивый многолетник

Растет даже в экстремальных условиях! Камнеломка — красивый многолетник

Растет даже в экстремальных условиях! Камнеломка — красивый многолетник для альпинариев и каменистых садов. Согласно исследованиям Ботанического института РАН и данным Royal Horticultural Society (RHS), камнеломка (Saxifraga) – один из самых выносливых многолетников, способных расти в самых сложных условиях.

Почему камнеломка популярна у садоводов?

Адаптивность — успешно растёт в расщелинах камней, на бедных почвах и в условиях умеренного климата (данные Московского государственного университета). Декоративность — образует плотные подушки зелени с обильным цветением (белые, розовые или жёлтые цветы в зависимости от вида). Морозостойкость — большинство видов выдерживают температуры до -30 °C (по информации Главного ботанического сада РАН).

Практическое применение: идеальна для альпийских горок, рокариев и оформления подпорных стенок, используется в городском озеленении благодаря устойчивости к загрязнённому воздуху.

Ботаники отмечают, что камнеломка требует минимального ухода — достаточно хорошо дренированной почвы и умеренного полива.

Ранее мы рассказывали о многолетнике, который будет с вами круглый год! Он украсит и сад, и дом.