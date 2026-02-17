Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 12:30

В Кремле высказались о результатах переговоров в Женеве

Песков призвал не ждать 17 февраля новостей с переговоров в Женеве

Дмитрий Песков
Сегодня не стоит ожидать новостей о переговорах в Женеве по украинскому урегулированию, заявил на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, ожидается, что работа продолжится завтра.

Не думаю, что сегодня стоит ожидать каких-то новостей, потому что, как вы знаете, планируется, что работа продолжится и завтра, — объяснил он.

Ранее сообщалось, что Запад послал четкий сигнал президенту Украины Владимиру Зеленскому перед переговорами с Россией — в стране началась новая волна арестов из-за коррупционного дела. По словам немецких аналитиков, положение главы государства становится еще более шатким. Особое внимание в материале уделялось аресту экс-министра энергетики Украины Германа Галущенко.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что атаки Вооруженных сил Украины на гражданские объекты России усилились на фоне переговоров по разрешению кризисной ситуации между Киевом и Москвой в Женеве. По его словам, ВСУ атакуют в основном южные регионы.

