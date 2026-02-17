Обстановка у отеля «Интерконтиненталь» в Женеве, где 17-18 февраля пройдет новый раунд переговоров представителей России, США и Украины

Раскрыто, какие основные вопросы стороны затронут на переговорах в Женеве Территориальные и экономические вопросы обсудят на переговорах в Женеве

Делегации России, США и Украины обсудят в Женеве ряд тем по пяти трекам, сообщил ТАСС со ссылкой на источник. В список вошли территориальные и экономические вопросы, а также тема безопасности.

Это прежде всего территориальные, военные, политические, немаловажно — экономические вопросы, а также самые разные аспекты безопасности, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине стартуют в Женеве после 14:00 мск. Встречи между делегациями России и Украины при посредничестве США пройдут в течение двух дней — 17 и 18 февраля.

В то же время появилась информация, что самолет, на борту которого, по предварительным данным, находится спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, приземлился в Женеве. Бизнес-джет Bombardier Global 7500 совершил посадку в аэропорту Женевы в 9:55 мск. Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер также примет участие в переговорах.

До этого сообщалось, что представители Евросоюза пытались прощупывать почву, чтобы присоединиться к консультациям в Женеве, но их за столом переговоров не ожидается. Переговоры продолжат трехсторонние консультации России, США и Украины.