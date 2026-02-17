Раскрыто время начала мирных переговоров в Женеве РИА Новости: переговоры в Женеве стартуют в 14:30 мск

Трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине стартуют в Женеве после 14:00 мск, передает РИА Новости со ссылкой на свой источник. Встречи между делегациями России и Украины при посредничестве США пройдут в течение двух дней – 17 и 18 февраля.

В 12.30 [по местному времени] (14:30 мск. — NEWS.ru) начнут, — сказал источник.

Утром 17 февраля в Женеву прибыл самолет российской делегации во главе с помощником президента России Владимиром Мединским. Полет делегации занял девять часов, так как проходил в облет недружественных стран.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что на предстоящих мирных переговорах России, Украины и США в Женеве будет обсуждаться более широкий круг вопросов, чем в Абу-Даби. По словам пресс-секретаря президента РФ, среди них есть и территориальный. Также появилась информация, что одной из тем предстоящих переговоров станет вопрос о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник считает, что вопрос территориальной принадлежности не будет урегулирован в ходе мирных переговоров. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский не дал делегации разрешения на компромиссы в рамках этой темы.