12 февраля 2026 в 14:53

Стало известно, почему Запад ни за что не отдаст России Одессу и Харьков

Военэксперт Артамонов: Одесса необходима Западу для контроля над акваторией

Одесса, Украина Одесса, Украина Фото: Игорь Маслов/РИА Новости
Одесса имеет стратегическое значение для Запада с точки зрения контроля над черноморской акваторией, заявил NEWS.ru военный эксперт, доктор социологических наук Александр Артамонов. По его словам, силы НАТО считают город потенциальным плацдармом для агрессивных действий против России.

Никакая сделка по Харькову и Одессе невозможна ввиду того, что это будет означать для наших оппонентов абсолютное поражение по результатам СВО. Я не сомневаюсь, что Москва имеет дело даже не с Киевом, а с агрессивной, продуманной попыткой Запада завоевать Россию по частям при организации дальнейшего распада. Поэтому надо рассматривать не через призму того, что делает и не делает [Владимир] Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru), а с точки зрения отвоевания натовцами плацдармов для дальнейших ударов и некроза нашей государственной ткани. Они этого добиваются всеми путями. Поэтому Одесса им строго необходима, потому что она гарантирует контроль над северной частью черноморской акватории, — пояснил Артамонов.

Он подчеркнул, что освобождение Одессы является важным шагом для России ради обеспечения безопасности жителей Приднестровья. Также, по словам военного эксперта, это позволит контролировать морские пути, соединяющие Балтику с Черным морем.

Ранее американский эксперт по международным отношениям Гилберт Доктороу заявил, что продвижение российских войск к Днепру откроет им прямой путь к Одессе и Харькову. По его мнению, после этого судьба данных городов будет решаться на переговорах с украинскими властями.

