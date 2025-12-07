ТИЭФ'25
07 декабря 2025 в 18:16

Россиянам рассказали, как сохранить зрение при работе за компьютером

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Работающим за компьютером до полуночи людям важно делать короткие перерывы, посоветовала офтальмолог Хадижат Сулейманова. По словам специалиста, каждые 20 минут рекомендуется делать паузу и на 20 секунд фокусировать взгляд на объекте, находящемся на расстоянии не менее шести метров, передает Lenta.ru.

Также полезно выполнить около 10 полных морганий, мягко закрывая веки. Эти действия способствуют восстановлению слезной пленки.

По словам врача, каждые 30–45 минут необходимо вставать, расправлять плечи, осматривать помещение и пить воду. Это поможет предотвратить высыхание слезной пленки. Доктор также рекомендовала избегать употребления кофеина в вечернее время.

Для уменьшения нагрузки на глаза Сулейманова предложила настроить параметры текста. По ее мнению, размер шрифта должен быть не менее 16-го, а межстрочный интервал лучше сделать немного больше. Также она отметила, что яркость экрана следует подбирать в зависимости от освещения в помещении, чтобы избежать ослепления в темное время суток.

Ранее офтальмолог Игорь Попов рекомендовал людям с сахарным диабетом вести активный образ жизни для поддержания здоровья зрения. Он также предупредил, что у таких пациентов существует риск развития диабетической ретинопатии.

