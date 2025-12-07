Россиянам рассказали, как сохранить зрение при работе за компьютером

Россиянам рассказали, как сохранить зрение при работе за компьютером Врач Сулейманова: перерывы при работе за компьютером помогут сохранить зрение

Работающим за компьютером до полуночи людям важно делать короткие перерывы, посоветовала офтальмолог Хадижат Сулейманова. По словам специалиста, каждые 20 минут рекомендуется делать паузу и на 20 секунд фокусировать взгляд на объекте, находящемся на расстоянии не менее шести метров, передает Lenta.ru.

Также полезно выполнить около 10 полных морганий, мягко закрывая веки. Эти действия способствуют восстановлению слезной пленки.

По словам врача, каждые 30–45 минут необходимо вставать, расправлять плечи, осматривать помещение и пить воду. Это поможет предотвратить высыхание слезной пленки. Доктор также рекомендовала избегать употребления кофеина в вечернее время.

Для уменьшения нагрузки на глаза Сулейманова предложила настроить параметры текста. По ее мнению, размер шрифта должен быть не менее 16-го, а межстрочный интервал лучше сделать немного больше. Также она отметила, что яркость экрана следует подбирать в зависимости от освещения в помещении, чтобы избежать ослепления в темное время суток.

