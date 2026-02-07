Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 февраля 2026 в 18:59

Защита Бутягина рассказала о шансах на его выход из СИЗО

Защита оценила шансы Бутягина на выход из СИЗО как крайне низкие

Александр Бутягин Александр Бутягин Фото: Алексей Даничев /РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Шансы на выход археолога Александра Бутягина из варшавского СИЗО до решения по экстрадиции являются крайне низкими, сообщили его близкие в Telegram-канале. В феврале ожидаются два апелляционных заседания по его делу, на 10-е и 24-е число, при этом адвокаты запросили их объединение, но ответа от суда пока нет.

В случае положительного решения апелляционного суда по изменению меры пресечения Александр будет обязан оставаться в Варшаве до окончательного решения по вопросу экстрадиции, но сможет выйти из СИЗО. Защита оценивает шансы на положительное решение как крайне низкие, — говорится в сообщении.

Ранее коллеги из европейских стран выступили поручителями за археолога на судебном заседании о продлении ареста. Его защита настаивала на изменении меры пресечения, чтобы обвиняемый мог находиться в нормальных условиях вне стен следственного изолятора.

Кроме того, пресс-служба Государственного Эрмитажа заявила о продолжении дипломатической поддержки своего сотрудника Бутягина, арестованного в Польше. Музей оказывает помощь через официальные каналы, включая МИД России, посольство РФ и представителей международного музейного сообщества.

археологи
Польша
СИЗО
заседания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Катание на аттракционе оказалось последним для посетителя ярмарки
В Сочи провернули аферу на 600 млрд рублей
Семье убитого в Петербурге девятилетнего Паши пообещали помочь с жильем
Экономисты не смогли объяснить причин обвала биткоина
Жители Люберец раскрыли, почему боялись пострадавшего от петарды подростка
«Вопиющий случай»: Москалькова сообщила о пытках российских пленных
Ссора с Яковлевой, отказ от корпоративов, мнение об СВО: как живет Аверин
Защита Бутягина рассказала о шансах на его выход из СИЗО
Китай пригрозил США отменить визит Трампа из-за Тайваня
Известный тиктокер не прошел проверку на духовность и лишился концерта
Автоэксперты раскрыли причину роста цен на авто из КНР
В Башкирии усилят охрану школ и университетов после поножовщины в Уфе
Сотрудники ТЦК силой мобилизовали украинца вместе с его девушкой
Психиатр оценил состояние устроившего поножовщину в Уфе подростка
«Очень странно»: Авербух удивился проблеме Гуменника с правами на музыку
Украинский суд обвинили в «освящении» узурпации власти Зеленским
Маршал может заработать около 35 млн рублей к 23 Февраля
Орбан раскрыл, к чему приведет отправка войск НАТО на Украину
«Подлый акт»: Володин отреагировал на теракт в Исламабаде
Непряева назвала свой олимпийский скиатлон «ужаснейшим»
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.