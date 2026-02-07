Защита Бутягина рассказала о шансах на его выход из СИЗО

Шансы на выход археолога Александра Бутягина из варшавского СИЗО до решения по экстрадиции являются крайне низкими, сообщили его близкие в Telegram-канале. В феврале ожидаются два апелляционных заседания по его делу, на 10-е и 24-е число, при этом адвокаты запросили их объединение, но ответа от суда пока нет.

В случае положительного решения апелляционного суда по изменению меры пресечения Александр будет обязан оставаться в Варшаве до окончательного решения по вопросу экстрадиции, но сможет выйти из СИЗО. Защита оценивает шансы на положительное решение как крайне низкие, — говорится в сообщении.

Ранее коллеги из европейских стран выступили поручителями за археолога на судебном заседании о продлении ареста. Его защита настаивала на изменении меры пресечения, чтобы обвиняемый мог находиться в нормальных условиях вне стен следственного изолятора.

Кроме того, пресс-служба Государственного Эрмитажа заявила о продолжении дипломатической поддержки своего сотрудника Бутягина, арестованного в Польше. Музей оказывает помощь через официальные каналы, включая МИД России, посольство РФ и представителей международного музейного сообщества.