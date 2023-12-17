Появилось видео выступления Костомарова с Навкой на шоу Авербуха Роман Костомаров вернулся на лед: выступил с Навкой на шоу Авербуха

Фигурист Роман Костомаров, переживший пневмонию и ампутацию конечностей, вернулся на лед на коньках. Олимпийский чемпион 2006 года выступил с программой на юбилейном шоу Ильи Авербуха вместе с Татьяной Навкой. Они показали фрагмент своей олимпийской программы «Кармен».

Это стало одним из главных сюрпризов вечернего шоу. Ранее на дневном шоу Костомаров впервые вышел на лед в коньках в рамках шоу в паре со своей супругой Оксаной Домниной.

Ранее двукратная чемпионка мира Евгения Медведева сообщила NEWS.ru, что прослезилась, когда увидела, что фигурист Роман Костомаров вышел на лед на коньках на юбилейном шоу Авербуха.

11 декабря Костомаров впервые прокатился на коньках после ампутации и протезирования. Ролик с тренировки он опубликовал в своем Telegram-канале.

Впервые на лед в кроссовках 46-летний спортсмен вышел после выступления его жены Оксаны Домниной в рамках шоу Авербуха «Письма любви» в августе 2023 года.