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08 июля 2025 в 16:38

Знакомый из интернета обманул калининградку на миллион рублей

Калининградка потеряла миллион рублей после знакомства в соцсети

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жительница Калининграда лишилась миллиона рублей, доверившись новому знакомому в интернете, сообщает пресс-служба УМВД по области. Мужчина убедил ее вложиться в криптовалюту через «надежную» платформу.

В полицию обратилась 34-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве. <...> Всего заявительница перевела около миллиона рублей, — говорится в сообщении.

Сначала потерпевшая использовала личные накопления. Когда они закончились, к делу подключилась «помощница» знакомого и предложила взять заем на оплату страхового взноса. Женщина оформила кредит, перевела деньги — и лишь после этого поняла, что не может вывести средства обратно.

Преступление квалифицировано по статье 159 части 3 УК РФ «Мошенничество». Ведется следствие, личности подозреваемых устанавливаются.

Ранее в Санкт-Петербурге мошенники похитили у 75-летнего пенсионера 11,3 млн рублей, представившись сотрудниками «органов защиты от мошенников». Злоумышленники убедили жертву трижды передать деньги курьеру для «защиты средств» в Центробанке. Возбуждено уголовное дело, преступников разыскивают.

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