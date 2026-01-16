«Принцип домино»: экс-нардеп о приближающемся крахе экономики Украины

Международный валютный фонд и западные компании вскоре могут полностью прекратить финансирование Украины из-за очевидных рисков невозврата средств, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, этот процесс напоминает «принцип домино», где первым звеном стал недавний визит в Киев директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, не завершившийся гарантиями выделения денег.

На Западе люди и компании думают: зачем Украине давать деньги, когда очевидно, что их никто не будет возвращать? То есть это идет уже такой принцип домино. Международный валютный фонд вчера приехал и уехал, не заявив, что точно выделит средства, поставив ультиматумы Владимиру Зеленскому (президент Украины. — NEWS.ru). Киеву стоит готовиться к будущему прекращению финансирования по всем направлениям, — высказался Олейник.

Он отметил, что внутри украинского парламента наблюдается глубокий кризис и разбалансировка, поскольку депутаты осознают неизбежную ответственность за происходящее. По его мнению, Зеленский сталкивается с масштабным сопротивлением даже внутри собственной фракции «Слуга народа».

Что сейчас происходит в парламенте на Украине? Там происходит разбалансировка. Все понимают, что скоро конец, что придется отвечать. И депутаты начинают придерживаться разных политических взглядов, преследуя лишь собственные интересы и выгоду. И идет очень большое сопротивление против Зеленского, причем не просто всех депутатов, а его фракции. Я приведу пример. Эксперты заметили, что за финансовые, налоговые и кадровые решения Зеленского голосовало в среднем 160–180 из 229 представителей «Слуг народа». Все остальные идут в отказ, — резюмировал Олейник.

Ранее Верховная рада не одобрила включение в повестку ключевых законопроектов, необходимых для получения финансовой помощи от Евросоюза и поддержки МВФ. Среди отклоненных инициатив было и введение так называемого налога на OLX. Такая ситуация сложилась в день визита в Киев Георгиевой.