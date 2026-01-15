Зеленский запланировал тайные переговоры с высшим руководством МВФ Reuters: глава МВФ Георгиева прибыла на Украину для переговоров с Зеленским

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева прибыла в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на свои источники. Детали визита пока не раскрываются.

Помимо встречи с Зеленским, глава МВФ планирует провести переговоры с премьер-министром страны Юлией Свириденко и главой Национального банка Украины Андреем Пышным. В последний раз Георгиева посещала Киев в 2023 году.

Ранее сообщалось, что Украина не выполнила свой крупный платеж по кредиту Международного валютного фонда в установленный срок. Обязательство на сумму 125,7 млн SDR (специальных прав заимствования) должно было быть погашено 12 января к 08:00 по московскому времени, однако этого не произошло. Данная сумма составляет часть займа, который был предоставлен через специальный механизм фонда.

Представитель Международного валютного фонда Джули Козак до этого сообщала, что любые действия с замороженными активами России должны соответствовать международному и национальному праву. Именно так она прокомментировала инициативу Еврокомиссии, которая предложила экспроприировать примерно €210 млрд суверенных активов России, заблокированных с февраля 2022 года.