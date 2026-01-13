МВФ не дождался денег от Украины

Украина не выполнила своевременно многомиллионный платеж по кредиту Международного валютного фонда, передает РИА Новости со ссылкой на платежный график МВФ. Обязательство в размере 125,7 млн SDR (специальных прав заимствования), срок которого истек в 08:00 по московскому времени в понедельник, 12 января, осталось неоплаченным.
Данная сумма представляет собой часть займа, предоставленного через специальный механизм фонда, говорится в материале. На утро вторника, 13 января, подтверждения о зачислении этих средств в календаре МВФ так и не появилось.
Ранее бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что совокупные государственные обязательства Украины превысили 100% ВВП, а на каждого гражданина приходится долг более $8 тыс. (635 тыс. рублей). По его словам, в мирных условиях такие экономические показатели уже означали бы дефолт.
Кроме того, экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что Киев может объявить о банкротстве и капитулировать в 2026 году. По его оценке, сложное положение страны лишит Украину возможности привлечь спонсоров для продолжения противостояния с Россией.