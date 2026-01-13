МВФ не дождался денег от Украины Киев не выполнил обязательство перед МВФ по графику платежей

Украина не выполнила своевременно многомиллионный платеж по кредиту Международного валютного фонда, передает РИА Новости со ссылкой на платежный график МВФ. Обязательство в размере 125,7 млн SDR (специальных прав заимствования), срок которого истек в 08:00 по московскому времени в понедельник, 12 января, осталось неоплаченным.

Данная сумма представляет собой часть займа, предоставленного через специальный механизм фонда, говорится в материале. На утро вторника, 13 января, подтверждения о зачислении этих средств в календаре МВФ так и не появилось.

Ранее бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что совокупные государственные обязательства Украины превысили 100% ВВП, а на каждого гражданина приходится долг более $8 тыс. (635 тыс. рублей). По его словам, в мирных условиях такие экономические показатели уже означали бы дефолт.

Кроме того, экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что Киев может объявить о банкротстве и капитулировать в 2026 году. По его оценке, сложное положение страны лишит Украину возможности привлечь спонсоров для продолжения противостояния с Россией.