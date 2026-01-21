«Рычите на себя»: в ГД послали главу МВФ в «пешее сексуальное путешествие» Делягин: совет главы МВФ рычать утром говорит о непонимании европейцами холода

Совет главы МВФ Кристалины Георгиевой к украинцам рычать по утрам отражает полное отсутствие в ЕС представлений о холоде, поскольку проблемы у них только психиатрические, заявил депутат Госдумы Михаил Делягин в беседе с NEWS.ru. По его словам, тем, кто приходит с подобными рекомендациями, вместо нотаций «лучше отправиться в пешие сексуальные путешествия».

Это отражает реальное непонимание европейцев, что такое холод. Потому что у европейцев проблемы в основном психологические и психиатрические, — подчеркнул парламентарий.

Делягин также отметил, европейское общество сталкивается с высокой «наркотизацией», поэтому подобные рекомендации воспринимаются как способ решения именно психологических трудностей. Кроме того, добавил он, глава МВФ фактически ставит отключение света и тепла в один ряд с последствиями зависимости.

Нужно просто порычать в зеркало, и все нормализуется. А когда приходят странные люди со своими проблемами — порычите на себя, а не на нас, — добавил он.

Георгиева ранее посоветовала украинцам по утрам после пробуждения рычать, изображая льва. Глава МВФ добавила, что такой способ позволит повысить веру в себя.

Украинский депутат от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев заявил, что попытка последовать совету Георгиевой не помогла решить бытовые проблемы. Он подчеркнул, что в Раде отопление в помещении отсутствует.