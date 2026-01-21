Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
21 января 2026 в 14:42

«Рычите на себя»: в ГД послали главу МВФ в «пешее сексуальное путешествие»

Делягин: совет главы МВФ рычать утром говорит о непонимании европейцами холода

Кристалина Георгиева Кристалина Георгиева Фото: Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Совет главы МВФ Кристалины Георгиевой к украинцам рычать по утрам отражает полное отсутствие в ЕС представлений о холоде, поскольку проблемы у них только психиатрические, заявил депутат Госдумы Михаил Делягин в беседе с NEWS.ru. По его словам, тем, кто приходит с подобными рекомендациями, вместо нотаций «лучше отправиться в пешие сексуальные путешествия».

Это отражает реальное непонимание европейцев, что такое холод. Потому что у европейцев проблемы в основном психологические и психиатрические, — подчеркнул парламентарий.

Делягин также отметил, европейское общество сталкивается с высокой «наркотизацией», поэтому подобные рекомендации воспринимаются как способ решения именно психологических трудностей. Кроме того, добавил он, глава МВФ фактически ставит отключение света и тепла в один ряд с последствиями зависимости.

Нужно просто порычать в зеркало, и все нормализуется. А когда приходят странные люди со своими проблемами — порычите на себя, а не на нас, — добавил он.

Георгиева ранее посоветовала украинцам по утрам после пробуждения рычать, изображая льва. Глава МВФ добавила, что такой способ позволит повысить веру в себя.

Украинский депутат от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев заявил, что попытка последовать совету Георгиевой не помогла решить бытовые проблемы. Он подчеркнул, что в Раде отопление в помещении отсутствует.

МВФ
Госдума
Михаил Делягин
Евросоюз
психиатрия
Кристалина Георгиева
наркотики
видео
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минэнерго высказались о стратегическом партнерстве России с Ираном
Россиянам напомнили, почему так важно проветривать помещения зимой
Россиянам рассказали, что будет с авторынком и ценами на машины в 2026 году
Ксения Шойгу назвала главные успехи российского триатлона в 2025 году
Приставы начали арестовывать миллиарды Чубайса: чего он лишится, активы
Суд на Украине принял решение по имуществу Тимошенко
В Новосибирске рассказали о нарушении при строительстве обрушившегося ТЦ
Услуга записи к врачу через MAX охватила почти всю Россию
Раскрыты ежемесячные расходы Долиной на охрану особняка в Подмосковье
«Калашников» начал выпуск модернизированного с учетом опыта СВО ППК-20
«Привести марионеток в чувство»: политолог о встрече Путина и Уиткоффа
Рецепт из переспелых бананов: простые и легкие панкейки на завтрак
Военэксперт раскрыл состав опасного химоружия ВСУ
В РАН спрогнозировали сроки создания Ираном ядерного оружия
«Стала более воинственной»: востоковед о политике США в отношении Ирана
Ремонт однушки в Москве стал дольше и дороже
Москвичам рассказали, какой будет погода в начале февраля 2026 года
Спектакль «Плохие хорошие» покажут в театре Пушкина
Опубликованы фото дома Долиной в Подмосковье
Российская теннисистка повторила рекорд 2007 года на престижном турнире
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.