21 января 2026 в 12:07

Украинский депутат воспользовался советом главы МВФ «рычать как лев»

Нардеп Гетманцев заявил о неэффективности совета главы МВФ рычать по утрам

Даниил Гетманцев Даниил Гетманцев Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press
Украинский депутат от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале раскритиковал необычную рекомендацию главы Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой «рычать как лев». Он заявил, что попытка последовать совету не помогла ему решить бытовые проблемы.

Нардеп рассказал о текущей ситуации в здании Верховной рады. Он отметил, что, хотя с водоснабжением проблем нет, отопление в помещении отсутствует.

Знаю, что вас интересует, как в Верховной раде? Вода есть. Тепла нет. <…> Пытался «рычать как лев». Помогло не очень, — написал Гетманцев.

Ранее Георгиева заявила, что Международный валютный фонд требует полностью отменить государственные субсидии на электроэнергию и отопление на Украине для достижения темпов роста «европейского льва». Кроме того, глава МВФ посоветовала украинцам рычать по утрам для повышения веры в себя.

На этом фоне экс-депутат Верховной рады Игорь Марков заявил NEWS.ru, что отмена субсидий по совету Международного валютного фонда сделает украинские города непригодными для жизни. По его словам, у жителей Украины не останется другого выбора, кроме как переселиться в сельскую местность.

Украина
МВФ
депутаты
Верховная рада
