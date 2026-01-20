Отмена субсидий по совету Международного валютного фонда сделает украинские города непригодными для жизни, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Игорь Марков. По его словам, у жителей Украины не останется другого выбора, кроме как переселиться в сельскую местность.

Глава МВФ [Кристалина Георгиева] сразу бы призвала украинцев лечь в могилы. Чего тянуть? У людей нет ни денег, ни работы, ничего. Если нет электричества, ничего не работает. Европе плевать на этот несчастный народ Украины. Ему остается только терпеть и уезжать в деревню, дровами топить. Каждый, наверное, будет решать выезжать из городов, потому что они становятся непригодными для жизни и работы. Жить каким-то натуральным хозяйством — мне кажется, других вариантов просто не остается, — поделился Марков.

Он подчеркнул, что президенту Украины Владимиру Зеленскому ничего не грозит в свете текущей ситуации в стране. По словам экс-депутата Рады, украинский народ утратил волю, как это было во время Великой Отечественной войны, когда людей гнали в концлагеря и газовые камеры, а они покорно следовали за своими палачами, осознавая неизбежность гибели.

У подавляющего большинства граждан [Украины] сломали волю террором, репрессиями и массовыми убийствами. Поэтому народ там ничего сделать не может. К сожалению, это огромная трагедия. Огромная беда, в которой виноват Запад, который довел несчастную Украину и глумится над ней своими советами. Им плевать. Для них это просто расходный материал в геополитических играх, где они считают, что ослабят Россию, а потом добьют ее, — заключил Марков.

Ранее Георгиева заявила, что Международный валютный фонд требует полностью отменить государственные субсидии на электроэнергию и отопление в Украине для достижения темпов роста «европейского льва». Кроме того, глава МВФ посоветовала украинцам рычать по утрам для повышения веры в себя.