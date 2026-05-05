День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 мая 2026 в 11:14

Стало известно, на какую тему в Японии хотят возобновить диалог с Москвой

Депутат Судзуки хочет добиться начала переговоров России и Японии по рыболовству

Мунэо Судзуки Мунэо Судзуки Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Японский депутат Мунэо Судзуки, находящийся с визитом в России, рассказал, что хочет добиться возобновления переговоров по рыболовству между Москвой и Токио. По его словам, он готовится к встрече с замглавы Федерального агентства по рыболовству Андреем Яковлевым.

Во вторник утром буду встречаться с заместителем руководителя Федерального агентства по рыболовству Андреем Яковлевым. Сейчас есть остановленные переговоры по проблемам рыболовства. Их необходимо каким-то образом восстановить, — сказал Судзуки.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко отмечал, что возобновление контактов между Россией и Японией возможно только при отказе Токио от враждебного курса. Также с российской стороны были изложены принципиальные оценки нынешнего состояния отношений, которые, как было заявлено, стараниями Японии оказались отброшены на десятилетия назад.

До этого Судзуки заявил, что отправился в Москву в попытке наладить отношения его страны с Россией. Парламентарий намерен передать позицию премьер-министра Санаэ Такаити по развитию сотрудничества двух государств. Он подчеркнул, что отношения Японии и РФ важны для обеспечения безопасности в Восточной Азии.

Азия
Япония
визиты
рыболовство
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова объяснила, в каком состоянии оказались переговоры по Ирану
Гладков сообщил о еще одной трагичной смерти в результате удара ВСУ
Названы главные ловушки при покупке залоговой недвижимости у банка
Винный эксперт и опасный доминант: как БДСМ-сессия обернулась смертью
Президент Румынии исключил досрочные выборы после отставки кабмина
В МИД раскрыли, как Запад отнесся к идеям РФ по стратегической стабильности
Байкер сбил известную в сообществе мотоциклистов блогершу
Полиция на Урале бездействует после избиения соседями отца незрячих девочек
Политолог объяснил, к чему приведет выход Армении из ЕАЭС
Трагически ушедшую звезду КВН Рыбалко похоронили в Сочи
Раскрыто, сколько человек попали в больницу после атаки ВСУ на Чебоксары
«Чувствительная потеря»: Коц раскрыл детали уничтожения трех радаров ВСУ
Турция презентовала гиперзвуковую ракету Yildirimhan
Власти России выразили обеспокоенность содействием Японии Украине
Иноагент Лазарева заявила, что ее трое детей хотят вернуться в Россию
Подмосковные врачи чудом спасли пациента с гвоздем в черепе
Охранники московского ЖК избили жильцов и ранили одного из них ножом
США испытали ракету Tomahawk с помощью «раздражающей» Китай установки
Японский политик назвал Россию великой страной
«Клика гнилых элит»: план Европы против России ошарашил журналиста
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.