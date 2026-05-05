Стало известно, на какую тему в Японии хотят возобновить диалог с Москвой Депутат Судзуки хочет добиться начала переговоров России и Японии по рыболовству

Японский депутат Мунэо Судзуки, находящийся с визитом в России, рассказал, что хочет добиться возобновления переговоров по рыболовству между Москвой и Токио. По его словам, он готовится к встрече с замглавы Федерального агентства по рыболовству Андреем Яковлевым.

Во вторник утром буду встречаться с заместителем руководителя Федерального агентства по рыболовству Андреем Яковлевым. Сейчас есть остановленные переговоры по проблемам рыболовства. Их необходимо каким-то образом восстановить, — сказал Судзуки.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко отмечал, что возобновление контактов между Россией и Японией возможно только при отказе Токио от враждебного курса. Также с российской стороны были изложены принципиальные оценки нынешнего состояния отношений, которые, как было заявлено, стараниями Японии оказались отброшены на десятилетия назад.

До этого Судзуки заявил, что отправился в Москву в попытке наладить отношения его страны с Россией. Парламентарий намерен передать позицию премьер-министра Санаэ Такаити по развитию сотрудничества двух государств. Он подчеркнул, что отношения Японии и РФ важны для обеспечения безопасности в Восточной Азии.