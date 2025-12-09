Подросток в Севастополе рассылал ложные сообщения о минировании школ

В Севастополе подросток рассылал ложные сообщения о минировании школ за 300 рублей, сообщает «МК в Крыму» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД. Сообщения об угрозах поступили 25 ноября и 1 декабря.

В ведомстве рассказали, что неизвестные нашли 14-летнего школьника, который был администратором одного из чатов в мессенджере, и предложили ему за деньги рассылать сообщения с угрозами. Сотрудники полиции установили личность нарушителя и изъяли телефон и банковскую карту.

В его действиях могут быть усмотрены признаки преступления по статье 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Сейчас школьника проверяют на причастность к другим подобным случаям.

