24 января 2026 в 16:12

У посетителя торгового центра взорвался iPhone

Жителя Одинцово госпитализировали из ТЦ «О'Депо» после взрыва iPhone

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В куртке у посетителя одинцовского ТЦ «О'Депо» взорвался iPhone, 40-летний мужчина получил осколочные ранения грудной клетки средней тяжести, передает Telegram-канал Baza. В материале сказано, что пострадавшего госпитализировали. Посетителей эвакуировали, на месте работают экстренные службы.

Также на крыше одного из корпусов элитного ЖК «Остров» в Москве прогремел взрыв. По предварительной информации, его причиной стала разгерметизация пропанового баллона во время монтажных работ. Строящееся здание находится на улице Нижние Мневники. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее жителя Санкт-Петербурга осудили на полгода за угрозы взорвать жилой дом. Он, находясь в нетрезвом состоянии, позвонил в ГКУ «ГМЦ» и заявил о теракте.

До этого шесть рабочих погибли и еще несколько человек получили ранения в результате мощного взрыва на металлургическом заводе компании Real Ispat в центральном штате Индии Чхаттисгарх. По словам журналистов, инцидент произошел в одном из цехов предприятия, расположенного в районе Балодабазар.

Одинцово
взрывы
госпитализации
телефоны
происшествия
