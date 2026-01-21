Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 12:23

Нападения акул на людей посчитали неизбежными — речь идет об одном курорте

Эколог Панарин: нападения акул на отдыхающих в Хургаде неизбежны

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Achim Prill/Global Look Press
Акулы — это естественные обитатели глубоководных мест в Красном море около египетского города Хургада, поэтому их нападения на людей неизбежны, заявил ТАСС эколог Игорь Панарин. По его словам, на поведение хищников также влияет перемещение рыб через Суэцкий канал и сброс пищевых отходов с судов неподалеку от пляжей.

Большинство пляжей Хургады находится в глубоководной зоне, и акулам там хорошо. <...> Они естественные обитатели Красного моря и считают своей законной добычей все, что находится в воде, — подчеркнул биолог.

При этом российские курорты на побережье Черного и Азовского морей относятся к зонам с очень низкой вероятностью контакта с этими смертельно опасными животными. Согласно статистике, за последние 100 лет в Черном море было зарегистрировано всего пять случаев нападения, и ни один из них не закончился летальным исходом.

Ранее сообщалось, что несколько популярных гостиниц в Хургаде временно закрыли доступ к своим пляжам из-за появления акулы. Она вышла на охоту в районе, где расположены отели Siva Golden, Serenity Alpha Beach, Labranda Royal Makadi, JAZ Palmariva Beach и Stella Makadi Hotels & Resorts.

До этого стало известно, что все городские пляжи на севере Сиднея закрыли для отдыхающих из-за высокой опасности нападения акул. Такое решение местные власти приняли после третьего случая нападения хищника на человека на пляже Мэнли.

