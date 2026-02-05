«Хоть завтра»: Россия готова к запуску рейсов в латиноамериканскую страну

Россия выступила с инициативой возобновить прямое авиасообщение с Бразилией, приводят «Ведомости» слова министра транспорта РФ Андрея Никитина. Он подчеркнул готовность Москвы к немедленному старту рейсов, однако окончательное решение зависит от бразильской стороны, которая пока оценивает санкционные риски.

На полях российско-бразильской комиссии высокого уровня Никитин заявил, что Россия предложила создать комфортные условия для иностранных авиакомпаний. Он отметил, что сроки запуска полностью определяются бразильскими коллегами, которые пока проявляют осторожность.

Ожидается, что первые рейсы могут выполнять бразильские перевозчики, а российские авиакомпании подключатся позже. Также в ходе встречи бразильскую сторону заинтересовал российский опыт в строительстве высокоскоростных магистралей и развитие технологий беспилотного транспорта.

Мы готовы в любой момент к начинанию <…> но коллеги должны решиться и перестать бояться каких-то ограничений, — сказал Никитин.

Ранее стало известно, что Россия и Афганистан планируют наращивать число прямых авиарейсов. Как заявил посол исламского эмирата Гуль Хасан, при этом «предпринимаются усилия по увеличению взаимных поездок граждан».