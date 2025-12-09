ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 18:07

Глава МИД Венгрии назвал главного «вредителя» в ЕС

Сийярто назвал фон дер Ляйен самым вредным руководителем для Европы

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Marco Destefanis/Keystone Press Agency/Global Look Press
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен нанесла Европе больше ущерба, чем любой другой политик, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. В интервью телеканалу RT он резко раскритиковал работу руководства Евросоюза.

Что касается мадам фон дер Ляйен, я думаю, что она причинила больше вреда Европе, чем кто-либо другой, — сказал Сийярто.

Дипломат отметил, что под началом фон дер Ляйен Европа стала значительно менее безопасным и конкурентоспособным регионом. По его словам, коррупционные скандалы в Брюсселе объясняют, почему ЕС закрывает глаза на аналогичные проблемы в Киеве.

Министр напомнил о недавних обвинениях в коррупции и отмывании денег, выдвинутых против ряда высокопоставленных европейских чиновников. Он заявил, что фон дер Ляйен отвлекла внимание от ключевых вопросов европейской безопасности, мира и глобальной роли региона.

Ранее Сийярто заверил, что Будапешт и дальше будет препятствовать антироссийским санкциям Запада. По его словам, республика смогла помешать всем ограничениям в отношении нацпроектов страны.

Евросоюз
Урсула фон дер Ляйен
Петер Сийярто
Венгрия
