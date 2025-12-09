ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 13:20

Сийярто дал окончательный ответ по санкциям Запада против России

Сийярто заявил, что Венгрия продолжит препятствовать антироссийским санкциям

Петер Сийярто Петер Сийярто Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Будапешт и дальше будет препятствовать антироссийским санкциям Запада, заявил журналистам министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. По его словам, которые приводит ТАСС, республика смогла помешать всем ограничениям в отношении нацпроектов страны.

Мы смогли препятствовать всем [антироссийским] санкциям против венгерских национальных интересов, которые были против экономического развития. Если будут еще похожие рекомендации нам на наложение таких санкций, мы будем препятствовать им и в дальнейшем, — подчеркнул политик.

Ранее Сийярто заявил, что правительство Венгрии одобряет инвестиционную деятельность своей нефтегазовой компании MOL в России. Дипломат подтвердил, что Будапешт поддерживает все последние проекты и инициативы корпорации на территории РФ.

Также Венгрии удалось получить партию ядерного топлива из России, вопреки препятствованию Евросоюза. Сийярто отмечал, что у страны достаточно энергоресурсов для обеспечения работы АЭС «Пакш» до осени 2028 года.

Венгрия
санкции
Россия
Петер Сийярто
