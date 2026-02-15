Зимняя Олимпиада — 2026
15 февраля 2026 в 16:05

Тепловоз загорелся на станции в российском регионе

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Тепловоз загорелся на станции Листвяги в Кемеровской области, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Возгорание уже ликвидировано, в происшествии разбираются надзорные органы.

На станции Листвяги на железнодорожном пути необщего пользования ООО «Сибэнергоуголь» при выполнении маневровых работ произошло возгорание тепловоза. Обстоятельства события устанавливаются, пожар ликвидирован, — сказано в сообщении.

Ранее частный дом загорелся в Курортном районе Санкт-Петербурга, погибли три человека. Трагедия произошла ночью на Центральной улице в поселке Песочный, сообщение о возгорании поступило в 03:50 мск.

До этого пожар вспыхнул в деревянном частном доме в поселке Кукан Хабаровского края. В огне, охватившем площадь 80 квадратных метров, погибли пять человек: женщина и четверо ее детей, трое из которых были несовершеннолетними.

Кроме того два человека погибли при пожаре на территории конюшни в городе Сысерти Свердловской области. Сотрудникам МЧС удалось спасти 10 лошадей. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

пожары
происшествия
Кемеровская область
Кузбасс
