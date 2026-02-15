Три человека сгорели заживо при пожаре в частном доме

Частный дом загорелся в Курортном районе Санкт-Петербурга, погибли три человека, заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу. По информации ведомства, трагедия произошла ночью на Центральной улице в поселке Песочный, сообщение о возгорании поступило в 03:50 мск.

В одноэтажном частном доме размером 12×15 метров происходило горение по всей площади, — отметили в МЧС.

Пожар удалось потушить только спустя три часа. К ликвидации привлекли 22 огнеборца и пять единиц спецтехники. При разборе завалов пожарные обнаружили обгоревшие тела. По предварительным сведениям, жертвами пожара стала мать и двое ее детей.

Ранее пожар вспыхнул в деревянном частном доме в поселке Кукан Хабаровского края. В огне, охватившем площадь 80 квадратных метров, погибли пять человек: женщина и четверо ее детей, трое из которых были несовершеннолетними.

До этого стало известно, что два человека погибли при пожаре на территории конюшни в городе Сысерти Свердловской области. Сотрудникам МЧС удалось спасти 10 лошадей. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.