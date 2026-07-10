Авиацию задействовали для отражения атаки ВСУ в Севастополе Развожаев: военные отразили атаку ВСУ в Севастополе

В Севастополе военные отразили атаку ВСУ, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. Он подчеркнул, что в регионе были задействованы авиация, системы ПВО и мобильные огневые группы.

Уже сбито два БПЛА в районе Северной стороны. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах, — написал Развожаев.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Азове в результате атаки беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

До этого региональный оперативный штаб сообщил, что обломки беспилотного летательного аппарата стали причиной возгорания на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Краснодарского края. В результате происшествия никто не пострадал.

Также губернатор Глеб Никитин заявил, что один мирный житель погиб и четверо пострадали при атаке ВСУ с помощью беспилотников на Нижегородскую область. Один из пострадавших госпитализирован. По словам Никитина, всего силы ПВО уничтожили 30 украинских дронов.