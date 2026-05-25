Кимчи и картофель — вот как получить нереально вкусный киш. Топ-пирог с азиатскими нотками

Пирог с кимчи — это событие. Острота, сливочность, хруст теста и пряный аромат. Готовится из готового слоеного теста — никакой возни.

Что понадобится

320 г готового слоеного теста, 150 г маскарпоне, 150 г рикотты, 1 яичный желток, 1/2 ч. л. кунжутного масла, 1-2 ч. л. рассола от кимчи (только жидкость, без пасты), 150 г кимчи из спаржи (плюс остатки пасты для украшения), 30 г тертого пармезана, яйцо для смазывания, шнитт-лук для украшения.

Как я готовлю

Духовку разогреваю до 220 °C. Противень застилаю пергаментом. Тесто разворачиваю на противне, разрезаю пополам по ширине — получаются две тарталетки. Слегка надрезаю края каждой тарталетки (по 2 см), вилкой делаю отверстия в центре.

В миске взбиваю маскарпоне, рикотту, яичный желток, кунжутное масло и рассол от кимчи до однородности. Распределяю эту смесь по тесту, отступая от краев. Сверху выкладываю кимчи из спаржи. Посыпаю пармезаном. Открытые края теста смазываю яйцом.

Выпекаю 20–25 минут до золотистого цвета. Даю постоять 5 минут при комнатной температуре. Подаю теплым, украсив шнитт-луком и щедрой порцией пасты кимчи.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Честно, я скептически отнесся к идее пирога с кимчи. Но результат превзошел ожидания. Я использовал готовое тесто, сэкономил кучу времени. Совет: не жалейте рассола от кимчи в начинке — он придает пикантность.