Пачка теста и 300 граммов сыра — готовлю сырные «подушечки» с чесноком и зеленью: вкуснее любых лепешек и хачапури

Пачка теста и 300 граммов сыра — готовлю сырные «подушечки» с чесноком и зеленью: вкуснее любых лепешек и хачапури

Беру готовое слоеное тесто и любимый сыр — и создаю хрустящие ароматные «подушечки», которые исчезают со стола быстрее, чем вы успеваете их приготовить.

Получается обалденная вкуснятина: румяные золотистые «подушечки» с хрустящей слоистой корочкой, которая при надкусывании издает тот самый аппетитный хруст, а внутри — расплавленный тягучий сыр с ароматом свежей зелени. Они такие вкусные, что съедаются еще на противне, не успевая остыть.

Для приготовления вам понадобится: 500 граммов готового слоеного бездрожжевого теста, 200 граммов твердого сыра (можно сулугуни или смесь сыров), 1 яйцо, 2 столовые ложки сметаны, 1 зубчик чеснока, пучок свежей зелени (укроп, петрушка), 1 столовая ложка кунжута для посыпки. Сыр натрите на крупной терке, зелень мелко порубите, чеснок измельчите.

Смешайте сыр, зелень, чеснок и сметану до однородности. Тесто разморозьте, слегка раскатайте и нарежьте на квадраты. На каждый квадрат выложите сырную начинку, сложите конвертиком или треугольником и защипните края. Выложите на противень, смажьте взбитым яйцом и посыпьте кунжутом. Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке 15–20 минут до золотистого цвета.

