Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 марта 2026 в 10:00

Пачка теста и 300 граммов сыра — готовлю сырные «подушечки» с чесноком и зеленью: вкуснее любых лепешек и хачапури

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру готовое слоеное тесто и любимый сыр — и создаю хрустящие ароматные «подушечки», которые исчезают со стола быстрее, чем вы успеваете их приготовить.

Получается обалденная вкуснятина: румяные золотистые «подушечки» с хрустящей слоистой корочкой, которая при надкусывании издает тот самый аппетитный хруст, а внутри — расплавленный тягучий сыр с ароматом свежей зелени. Они такие вкусные, что съедаются еще на противне, не успевая остыть.

Для приготовления вам понадобится: 500 граммов готового слоеного бездрожжевого теста, 200 граммов твердого сыра (можно сулугуни или смесь сыров), 1 яйцо, 2 столовые ложки сметаны, 1 зубчик чеснока, пучок свежей зелени (укроп, петрушка), 1 столовая ложка кунжута для посыпки. Сыр натрите на крупной терке, зелень мелко порубите, чеснок измельчите.

Смешайте сыр, зелень, чеснок и сметану до однородности. Тесто разморозьте, слегка раскатайте и нарежьте на квадраты. На каждый квадрат выложите сырную начинку, сложите конвертиком или треугольником и защипните края. Выложите на противень, смажьте взбитым яйцом и посыпьте кунжутом. Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке 15–20 минут до золотистого цвета.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

Проверено редакцией
Общество
Кладу в лунку три листочка — и кусты ломятся от плодов. Томаты завалят по самые макушки
Общество
Общество
Общество
Общество
рецепты
лепешки
хачапури
кулинария
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Москва

Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.