Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 февраля 2026 в 03:45

Забыла о сырниках и запеканках, готовлю творожные кренделя: этим завитушкам нет равных

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Забыла о сырниках и запеканках, теперь готовлю творожные кренделя! Этим завитушкам нет равных, при запекании они подрумяниваются снаружи, образуя хрустящую корочку, но внутри остаются мягкими и очень нежными.

Для приготовления понадобится: 250 г творога (лучше пастообразного), 250 г муки, 100 г размягченного сливочного масла, 100 г сахара, 1 яйцо, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли, ванильный сахар, 1 яйцо для смазывания.

Рецепт: в глубокой миске смешайте творог, размягченное масло, сахар, яйцо, соль и ванильный сахар. Просеянную муку соедините с разрыхлителем и постепенно добавьте к творожной массе. Замесите мягкое, эластичное, но не липкое тесто. Накройте тесто пленкой и уберите в холодильник на 30 минут — оно станет более податливым. Разогрейте духовку до 180°C. Тесто разделите на несколько частей. Каждую часть раскатайте в длинную колбаску толщиной около 1,5–2 см. Затем скрутите каждую колбаску в кренделек или завитушку, придав желаемую форму. Выложите завитушки на противень на расстоянии друг от друга. Смажьте их взбитым яйцом. Выпекайте 15–20 минут до легкого золотистого цвета.

Ранее стало известно, как приготовить пирог «Ленивые персики»: ничего сложного — за вас все сделает миксер и духовка.

Проверено редакцией
Читайте также
На завтрак готовлю из творога пирог: можно сделать с вечера, остается вкусным несколько дней
Общество
На завтрак готовлю из творога пирог: можно сделать с вечера, остается вкусным несколько дней
Пирожки без дрожжей и тонны жира: творожное тесто и начинка с рисом, яйцом и жареными грибами
Общество
Пирожки без дрожжей и тонны жира: творожное тесто и начинка с рисом, яйцом и жареными грибами
Картошка по-мегрельски с курицей: слои картофеля, куриного филе и сулугуни заливаю сливками с чесноком. Пальчики оближешь, а возни — ноль
Общество
Картошка по-мегрельски с курицей: слои картофеля, куриного филе и сулугуни заливаю сливками с чесноком. Пальчики оближешь, а возни — ноль
Готовила на пробу, а полюбила на всю жизнь: как голубцы, но совсем по-другому — топовый рецепт
Общество
Готовила на пробу, а полюбила на всю жизнь: как голубцы, но совсем по-другому — топовый рецепт
Сладкий рулет из лаваша с яблочно-творожной начинкой: с этим рецептом легко влюбиться в готовку
Общество
Сладкий рулет из лаваша с яблочно-творожной начинкой: с этим рецептом легко влюбиться в готовку
творог
рецепты
выпечка
завтраки
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полиция рассекретила, сколько украинцев просили убежище в РФ с 2022 года
«Чекап на 20 позиций»: как россиян обманывают с платными анализами — схемы
Восхищение на Западе, романы, мнение об СВО: как живет актер Максим Матвеев
Национальный мессенджер MAX даст новую возможность заселения в отели
«Через мясорубку»: озвучено, сколько наемников воевали на стороне ВСУ
Весна откладывается и надолго: погода в Москве и Петербурге 16–22 февраля
Стало известно, что находили бойцы ВС РФ на отбитых у ВСУ позициях
Появилась информация о месте встречи делегаций США и Ирана
Названа возможная причина срыва планов Зеленского на вступление в ЕС
«Есть у вас совесть?»: сенатора возмутила идея одного ТЦ на 14 февраля
Опрос жителей Западной Украины показал неожиданный переворот в настроениях
На «Госуслугах» может появиться неожиданный сервис
Биография, абьюз, Фадеев, помощь психиатра: как живет Юлия Савичева
ВСУ перебросили в Запорожской области «сборную солянку» из наемников
Мощный пожар вспыхнул на НПЗ в Гаване
Искусственный интеллект помог США захватить президента Венесуэлы
Раскрыты планы Трампа по силовому решению проблемы с Ираном
Россиянам назвали возраст для выхода на пенсию в 2026 году
В Минтрансе отвергли инициативу о бесплатном парковочном периоде у аптек
«Меняет подход»: Европа начала иначе смотреть на украинский конфликт
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год
Общество

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.