Забыла о сырниках и запеканках, готовлю творожные кренделя: этим завитушкам нет равных

Забыла о сырниках и запеканках, теперь готовлю творожные кренделя! Этим завитушкам нет равных, при запекании они подрумяниваются снаружи, образуя хрустящую корочку, но внутри остаются мягкими и очень нежными.

Для приготовления понадобится: 250 г творога (лучше пастообразного), 250 г муки, 100 г размягченного сливочного масла, 100 г сахара, 1 яйцо, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли, ванильный сахар, 1 яйцо для смазывания.

Рецепт: в глубокой миске смешайте творог, размягченное масло, сахар, яйцо, соль и ванильный сахар. Просеянную муку соедините с разрыхлителем и постепенно добавьте к творожной массе. Замесите мягкое, эластичное, но не липкое тесто. Накройте тесто пленкой и уберите в холодильник на 30 минут — оно станет более податливым. Разогрейте духовку до 180°C. Тесто разделите на несколько частей. Каждую часть раскатайте в длинную колбаску толщиной около 1,5–2 см. Затем скрутите каждую колбаску в кренделек или завитушку, придав желаемую форму. Выложите завитушки на противень на расстоянии друг от друга. Смажьте их взбитым яйцом. Выпекайте 15–20 минут до легкого золотистого цвета.

