28 февраля 2026 в 10:35

Полпачки творога и горстка сыра — жарю хачапурики за 10 минут, вкуснее и нежнее грузинских

Фото: D-NEWS.ru
Беру творог, сыр и лук — и готовлю нежные, тягучие хачапурики прямо на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака или сытного перекуса. Его необычность в том, что творожное тесто получается мягким и эластичным, а начинка из расплавленного сыра с зелёным луком создаёт тот самый грузинский акцент. Получается обалденная вкуснятина: румяные, золотистые хачапурики с хрустящей корочкой и нежной, тягучей серединкой, в которой ароматный сыр переплетается со свежей зеленью. Они такие аппетитные, что исчезают со сковороды быстрее, чем вы успеваете пожарить следующую партию.

Для приготовления вам понадобится: 200 г творога, 100 г сулугуни (или адыгейского сыра), 1 яйцо, 50 г зелёного лука, 100 г муки, щепотка соли, растительное масло для жарки. Творог разомните вилкой, добавьте яйцо, соль и муку, замесите мягкое тесто. Сыр натрите на крупной тёрке, лук мелко нарежьте, смешайте. Разделите тесто на шарики, раскатайте лепёшки, выложите начинку, защипните края, слегка приплюсните. Обжаривайте на разогретой сковороде с маслом с обеих сторон до золотистой корочки. Подавайте горячими.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

Мария Левицкая
М. Левицкая
