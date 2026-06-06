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Их хочется есть каждый день: горячие тосты с яйцом, сыром и крабовой намазкой — хоть на завтрак, хоть на праздник или как закуску

Фото: D-NEWS.ru
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Горячие тосты с крабовой намазкой — это отличный вариант для тех, кто устал от обычных бутербродов с колбасой и сыром. Готовятся они буквально за считаные минуты, а выглядят так аппетитно, что исчезают со стола раньше, чем успевают остыть.

Получается настоящая вкуснятина: хрустящий поджаренный хлеб, нежная начинка из крабовых палочек и яиц, а сверху — тягучая сырная шапочка с румяной корочкой. Такие бутерброды одинаково хороши и на завтрак, и на перекус, и даже в качестве быстрой закуски для гостей.

Для приготовления вам понадобится: тостовый хлеб — 6 ломтиков, крабовые палочки — 200 г, яйца — 3 шт., твердый сыр — 120 г, майонез — 2 ст. л., зеленый лук — 2–3 пера, чеснок — 1 зубчик, соль — по вкусу, черный молотый перец — по вкусу.

Яйца отварите вкрутую и остудите. Натрите их на крупной терке вместе с крабовыми палочками. Добавьте майонез, мелко нарезанный зеленый лук и пропущенный через пресс чеснок. Посолите, поперчите и хорошо перемешайте до однородной массы.

Ломтики хлеба выложите на противень или в форму для запекания. Равномерно распределите сверху крабовую намазку. Сыр натрите на крупной терке и щедро посыпьте каждый бутерброд.

Отправьте в разогретую до 190 градусов духовку на 8–10 минут. Готовьте до тех пор, пока сыр полностью не расплавится и не покроется аппетитной золотистой корочкой.

Подавайте горячими сразу после приготовления.

Проверено редакцией
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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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