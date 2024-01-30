Тренеры по биатлону попросили снять Губерниева с эфира Биатлонист Тихонов: тренеры ждут ухода Губерниева из телеэфира

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские тренеры по биатлону ждут ухода спортивного комментатора Дмитрия Губерниева из телевизионного эфира, заявил в беседе с «Газетой.Ru» четырехкратный олимпийский чемпион по этому виду спорта Александр Тихонов. Он высказал мнение, что рейтинги трансляций соревнований, которые комментирует Губерниев, значительно ниже рейтингов других спортивных телепередач.

Вы в курсе, как падает биатлон с Дмитрием Губерниевым? Я был в Красноярске в Академии биатлона, открыл соревнования. И все тренеры подошли с вопросом: «Ну когда его уже уберут?». Кто такой Губерниев по сравнению со мной? — рассказал Тихонов.

Взаимная антипатия между четырехкратным олимпийским чемпионом по биатлону Александром Тихоновым и телекомментатором Дмитрием Губерниевым имеет многолетнюю историю. Так, в феврале 2020 года телеведущий заявил, что Тихонов, занимавший в свое время пост президента Союза биатлонистов России, стал никому не нужен, и по этой причине всех критикует, хотя в действительности является «глубоко несчастным» человеком.

Также Губерниев отреагировал на участившуюся критику в свой адрес. По словам комментатора, недовольство выражают только «психи и алкоголики».