Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на участившуюся критику в свой адрес. По его словам, недовольство выражают только психи и алкоголики.
Как-то много стало критики... Ну, из психоневрологического отделения дело привычное, но теперь ещё пациенты с тяжёлой алкогольной зависимостью проснулись... Алло, врачи? Вы ещё работаете? — говорится в сообщении тележурналиста, размещённом в Telegram.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Губерниева критикуют не только за работу спортивным комментатором. Он стал объектом критики со стороны пользователей Сети также после слов о политике Иосифа Сталина в начале Великой Отечественной войны. Травля началась после заявления Губерниева о том, что в первые три дня войны советский вождь «зассал и никуда не высовывался».
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