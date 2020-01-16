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Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов предположил, что если член Совета по развитию физкультуры и спорта при президенте РФ Сергей Кущенко вдруг станет министром спорта, то он развалит российский спорт.

Я думаю, что этого прохвоста нужно поставить диджеем, а не больше. Я отрицательно отношусь к его кандидатуре, тогда спорт опустится ниже плинтуса. Кущенко был заместителем [Михаила] Прохорова (экс-президент СБР. —...