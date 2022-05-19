Маразматик и матерщинник: как Тихонов и Губерниев снова поругались Виной всему Тутберидзе

Дмитрий Губерниев / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов и известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев уже давно являются непримиримыми врагами. Они общаются друг с другом только через СМИ и при каждой возможности обмениваются различными «любезностями». На днях они схлестнулись снова. На этот раз причиной конфликта стала... Этери Тутберидзе. Тихонов жёстко прошёлся по прославленному тренеру по фигурному катанию из-за её поездки в США, и понеслась. Как Тутберидзе спровоцировала новый виток скандала между Тихоновым и Губерниевым — в нашем материале.

Поездка раздора

На прошлой неделе мир фигурного катания с особым интересом обсуждал отъезд Этери Тутберидзе в США. Так сложилось, что единственная дочь тренера Диана Дэвис живёт и тренируется в Америке. И сейчас в Бостоне идёт активная подготовка к новому сезону фигуристки. Известный хореограф Бенуа Решо ставит Диане и её партнёру Глебу Смолкину новые программы. Понаблюдать воочию за этим процессом решила Этери. Однако не всем понравилась инициатива российского тренера. Причём обозлились на Тутберидзе не только американцы, но и свои.

«Она ведёт себя по-хамски»

Роль главного критика в России взял на себя Александр Тихонов. Четырёхкратный олимпийский чемпион нашёл грубостью то, что наставница, имя которой засветилось в допинговом скандале на Олимпиаде в Пекине (у фигуристки Камилы Валиевой нашли допинг во время Игр, положительная проба была сдана ранее), летит в США, невзирая на «закон Родченкова».

Этери не учла, что американцы приняли «закон Родченкова». Все спортсмены, уличённые в допинге на соревнованиях, где участвовали американские спортсмены, считаются угрозой населению Америки и её интересам, — сказал Тихонов.

Александр Тихонов council.gov.ru

В своём огромном обращении он также отметил, что такое пренебрежительное отношение к Родченкову и американским законам в стиле наставницы. Кроме того, он заявил, что Тутберидзе рано ещё ставить в один ряд с такими тренерами, как Станислав Жук, Елена Чайковская, Тамара Москвина, Алексей Мишин и Татьяна Тарасова.

Этери на это (американские порядки. — NEWS.ru) глубоко наплевать, или имеет место незнание вопроса, а потому ведёт себя она по-хамски. Я слышал от одного из руководителей, как Тутберидзе грозилась его уничтожить, — подчеркнул экс-биатлонист.

«Он, видимо, агент ЦРУ»

Подобное громкое заявление не осталось незамеченным. В защиту Тутберидзе вступился Дмитрий Губерниев. Он назвал четырёхкратного олимпийского чемпиона маразматиком и человеком, который ничего не смыслит в фигурном катании. Комментатор убеждён, что Тутберидзе уже вписала своё имя в ряд таких заслуженных деятелей, как Мишин, Чайковская, Тарасова и другие.

Тихонов что, юрист или агент спецслужб США, чтобы как-то защищать их интересы и рассуждать о «законе Родченкова»? Мало того что он маразматик, ненавидящий российское фигурное катание, он ещё и агент ЦРУ, видимо, — сказал Губерниев.

«Этери ругается матом не меньше его»

И когда казалось, что конфликт исчерпал себя, с новой порцией откровений выступил Тихонов. Лучший биатлонист XX века назвал Губерниева и Тутберидзе родственными душами по... мату. Таких откровений, пожалуй, не ожидал никто.

Когда он защитил Тутберидзе, а большинство моих знакомых из мира фигурного катания меня поддержали, они так объяснили его поступок: "Они родственные души. Тутберидзе матом ругается не меньше его, — заявил Тихонов.

Тутберидзе пока никак не отреагировала на конфликт. Но ждать от неё какой-либо реакции не стоит. Заслуженный тренер России предпочитает оставаться в стороне подобных истерий... то есть историй.