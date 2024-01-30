«В палате № 6 оценят»: Губерниев ответил на требования убрать его из эфира Губерниев ответил Тихонову на требования перестать комментировать биатлон

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Губерниев

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил NEWS.ru, что не является психиатром, поэтому не может оценить слова четырехкратного олимпийского чемпиона по биатлону Александра Тихонова. Ранее Тихонов сообщил, что российские тренеры по этому виду спорта ждут ухода Губерниева из телевизионного эфира.

Видите ли, я же не психиатр, чтобы оценивать его слова. В палате № 6 Наполеон и Александр Македонский оценят. Вот они сядут на троих, поговорят, а потом придет главврач Маргулис и им телевизор запретит, — сказал Губерниев.

Заявление об уходе Губерниева из эфира Тихонов сделал в интервью «Газете.Ru». Он высказал мнение, что рейтинги трансляций соревнований, которые комментирует Губерниев, значительно ниже рейтингов других спортивных телепередач.

Взаимная антипатия между четырехкратным олимпийским чемпионом по биатлону Александром Тихоновым и телекомментатором Дмитрием Губерниевым имеет многолетнюю историю. Так, в феврале 2020 года телеведущий заявил, что Тихонов, занимавший в свое время пост президента Союза биатлонистов России, стал никому не нужен и по этой причине всех критикует, хотя в действительности является «глубоко несчастным» человеком.