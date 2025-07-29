В Нижнем Тагиле труп женщины отнесли на помойку В Свердловской области на конвейере обнаружили труп женщины в черном мешке

В Нижнем Тагиле на мусоросортировочном заводе в черном пакете нашли труп женщины, сообщает E1.RU со ссылкой на осведомленный источник. Тело без признаков разложения попало на ленту после того, как его выгрузили из ковша погрузчика.

Контейнерную площадку, с которой тело уехало, нашли благодаря оборудованию мусоровозов ГЛОНАСС и системе маршрутизации. Оказалось, что женщина выпивала на Вагонке с другими лицами, а потом умерла от естественных причин, — сообщил источник издания.

По его словам, граждане переложили тело в пакет и выбросили в мусорный контейнер. Он отметил, что такой аморальный поступок не преследуется по закону. Установить личность погибшей помогла дактилоскопическая экспертиза.

Ранее в Екатеринбурге нашли мертвым 27-летнего мужчину, который мог работать в полиции. Он пропал 27 июля. К его поискам подключали волонтеров «ЛизаАлерт». Известно, что последний раз он появлялся в социальной сети «ВКонтакте». Сотрудники правоохранительных органов пока не комментировали произошедшее.