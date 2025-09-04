Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 18:26

В Госдуме призвали россиян как можно реже выезжать за границу

Депутат Водолацкий: в период русофобии россиянам стоит меньше выезжать за рубеж

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россиянам в целях безопасности надо меньше выезжать за границу, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Виктор Водолацкий, комментируя гибель гражданина РФ на фестивале Burning man в Америке. По его словам, сейчас на Западе «период русофобии, которая сегодня, как ползучая зараза, распространилась по Европе, США и другим странам».

Я рекомендовал бы нашим гражданам в этот период русофобии, которая сегодня как ползучая зараза распространилась по Европе, США и другим странам, меньше выезжать за границу. Не надо сейчас, пока ситуация не успокоилась, ездить в ту же Турцию, США, Францию, Германию, Италию и так далее. У нас прекрасная Россия. Огромное количество прекрасных мест, — сказал Водолацкий.

Он также отметил, что можно путешествовать по дружественным странам. В остальных же государствах, по его мнению, у граждан РФ могут быть проблемы из-за «системной русофобской политики» властей.

Ранее сообщалось, что тело россиянина нашли в луже крови после проведения главного мероприятия на фестивале Burning man. Пока подозреваемых нет. Расследование осложняется тем, что записей с камер видеонаблюдения не осталось. Несмотря на это, основной версией трагедии называют убийство. Сейчас родственники и друзья погибшего собирают средства для транспортировки тела на родину.

Виктор Водолацкий
русофобы
США
Европа
трагедии
преступления
Степанида Королева
С. Королева
