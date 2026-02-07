Жильцы почти 200 домов остались без отопления в Смоленске

Сразу 179 жилых домов остались без отопления в Смоленске, сообщили в пресс-службе правительства Смоленской области. Это произошло в результате крупной аварии на теплосетях. Власти заверили, что работы по ликвидации последствий уже начались. В частности, тепло удалось вернуть в 134 жилых дома из 313.

Тепло поступает в 134 жилых дома из 313, в 15 соцучреждений из 31, на 42 центральных тепловых пункта из 44, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате аварии без отопления остались 10 детских садов, семь медицинских учреждений и 14 учебных заведений. В общей сложности отключения затронули около 40 тыс. жителей города. Власти организовали в Смоленске пункты временного размещения и мобильные пункты обогрева.

Ранее жители Читы столкнулись с отключением света из-за аварии на ТЭЦ. Некоторые горожане отметили, что также сталкиваются с проблемами с отоплением, из-за чего стоит неприятный запах и пар. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов заверил, что специалисты уже устранили последствия аварии.