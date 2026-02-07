Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 февраля 2026 в 14:57

Жильцы почти 200 домов остались без отопления в Смоленске

179 жилых домов остались без отопления в Смоленске

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Сразу 179 жилых домов остались без отопления в Смоленске, сообщили в пресс-службе правительства Смоленской области. Это произошло в результате крупной аварии на теплосетях. Власти заверили, что работы по ликвидации последствий уже начались. В частности, тепло удалось вернуть в 134 жилых дома из 313.

Тепло поступает в 134 жилых дома из 313, в 15 соцучреждений из 31, на 42 центральных тепловых пункта из 44, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате аварии без отопления остались 10 детских садов, семь медицинских учреждений и 14 учебных заведений. В общей сложности отключения затронули около 40 тыс. жителей города. Власти организовали в Смоленске пункты временного размещения и мобильные пункты обогрева.

Ранее жители Читы столкнулись с отключением света из-за аварии на ТЭЦ. Некоторые горожане отметили, что также сталкиваются с проблемами с отоплением, из-за чего стоит неприятный запах и пар. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов заверил, что специалисты уже устранили последствия аварии.

Смоленск
Смоленская область
аварии
отключения
отопление
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ ударили ракетами по мирным жителям в Белгороде
Потеря друзей, суды за сына, работа в стриптиз-клубе: как живет Прилучный
В Сети появились кадры общежития в Уфе после нападения мужчины
Раскрыт возраст устроившего поножовщину в уфимском общежитии
В Госдуме поделились впечатлениями после церемонии открытия Олимпиады
Рыбалка закончилась для жителей Сахалина страшной находкой на льду
«Всегда был за диалог»: Фицо объявил о важном шаге в отношении России
Свежий ветер и дубак до –18? Погода в Москве на следующей неделе: что ждать
Появились кадры с места нападения на студентов в Уфе
Число жертв нападения с ножом в общежитии возросло
Взрыв петарды в руках подростка обернулся уголовным делом
Взрыв петарды в руках подростка попал на видео
«Многого не могу найти»: Гребенщикова заявила о проблемах с наследством
Неизвестный с ножом ворвался в общежитие и порезал студентов
«Похороненный» украинский военный вернулся домой живым после обмена
В Госдуме нашли причину массового ухода школьников в колледжи
В деле о покушении на замначальника ГРУ появились первые подозреваемые
Пожар унес жизни двух человек в российском регионе
Под Киевом второй день полыхает склад кондитерской компании Порошенко
Раскрыто содержание декларации о доходах Юлии Тимошенко за 2024 год
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.