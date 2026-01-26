Песков объяснил, к чему может привести удар США по Ирану

Возможный удар США по Ирану может серьезно дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Москва ожидает сдержанности от всех сторон. Он добавил, что российская сторона продолжает предпринимать дипломатические усилия, направленные на снижение напряженности в регионе.

Это означало бы, безусловно, очередной шаг, который мог бы серьезно дестабилизировать ситуацию в регионе. <...> Россия продолжает прикладывать усилия для того, чтобы способствовать деэскалации напряженности. Конечно, мы в данном случае хотели бы ожидать все-таки от всех заинтересованных сторон сдержанности, — сказал он.

Песков призвал стороны к мирному разрешению ситуации. По его словам, это единственный способ урегулировать возникшие в двусторонних взаимоотношениях проблемы.

Ранее председатель комитета национальной безопасности Исламской Республики Эбрахим Азизи заявил, что военнослужащим Вооруженных сил Соединенных Штатов следует попрощаться с семьями до того, как они атакуют Иран. По его мнению, солдаты могут напасть по указанию «невменяемого» президента Дональда Трампа.