В Иране посоветовали американским солдатам попрощаться с семьями Депутат Азизи призвал солдат США попрощаться с семьями перед атакой на Иран

Военнослужащим Вооруженных сил Соединенных Штатов следует попрощаться с семьями до того, как они атакуют Иран, написал в социальной сети X председатель Комитета национальной безопасности Исламской Республики Эбрахим Азизи. По его мнению, солдаты могут напасть по указанию «невменяемого» президента Дональда Трампа.

Надеюсь, что если США все-таки допустили ошибку, следуя просчетам своего невменяемого президента, то ее солдаты в регионе уже успели попрощаться со своими семьями, — говорится в сообщении.

Ранее появилась информация, что американский авианосец Abraham Lincoln прибыл на Ближний Восток. Предполагается, что это произошло в рамках подготовки к возможному военному противостоянию с Ираном. Также в скором времени в регионе может появиться батарея противоракетной обороны THAAD. Аналитики отметили, что в Иране нарастает напряженность.

При этом высокопоставленный иранский представитель предупредил, что Тегеран расценит любое нападение как полномасштабную войну против страны. Это заявление прозвучало на фоне ожидаемого прибытия в регион американской ударной группы.